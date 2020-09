Rukola z Lidla, Biedronki, Intermarche i Selgros z salmonellą. Była też w kanapkach McDonald`s. Ostrzeżenie GIS. Które produkty są wycofane?

Były one także dodawane do kanapek i sałatek w sieci restauracji McDonald`s. Skażone pałeczkami salmonelli partie produktów z dodatkiem rukoli były dostępne w restauracjach w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.

- Nie należy spożywać produktów z partii objętych komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów należy skontaktować się z lekarzem - czytamy w ogłoszeniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Goście, którzy odwiedzili wskazane restauracje i zamówili w nich produkty zawierające produkty z dodatkiem rukoli wskazane powyżej, powinni w najbliższych dniach obserwować swój stan zdrowia. Zjedzenie powyższych produktów może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym. Po odkryciu niepokojących objawów, tj. zatrucia pokarmowe, bóle brzucha, mdłości, wymioty i gorączka należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu - informuje sieć McDonald`s.