Rusza konkurs "Nasz Zabytek". Jest szansa dostać milion złotych na inwestycję. Kto może starać się o pieniądze?

Konkurs Nasz Zabytek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, a na Opolszczyźnie zgłoszenia są przyjmowane do 3 maja.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. To szansa na milion złotych na odnowienie zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności. Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy chcą pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.

Jeśli znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie, weź udział w konkursie Nasz Zabytek i wyślij zgłoszenie . Rozejrzyj się, może codziennie mijasz takie miejsce i myślisz „szkoda, że stoi takie puste, smutne i zaniedbane”.

Konkurs podzielony jest na dwie części. W pierwszej wybrany zostanie jeden zabytek w każdym województwie. W części drugiej nastąpi wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Każdy uczestnik może wykreować jego nową funkcję społeczną.