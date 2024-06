Rusza remont ulicy Prószkowskiej w Opolu. Będą kolejne utrudnienia dla kierowców

To kolejna opolska ulica przeznaczona do remontu. Od ponad tygodnia prace trwają na ul. Wrocławskiej. Drogowcy prace rozpoczęli od przebudowy wyspy rozdziału ruchu na wysokości stacji paliw Shell przy skrzyżowaniu Wrocławskiej z Partyzancką i Domańskiego.

Robotnicy wyregulują też krawężniki i studzienki, a na końcu ułożą nową warstwę ścieralną. Szacowany termin zakończenia prac to piątek 28 czerwca.

- Pierwszego dnia sfrezowana zostanie nawierzchnia jezdni, a prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych - mówi Mariusz Chałupnik, specjalista do spraw komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu rusza z remontem kolejnej ulicy. Tym razem Prószkowskiej. Chodzi o odcinek o długości około 350 metrów od skrzyżowania z ul. Niemodlińską do skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego.

- Skorygowany zostanie tam łuk, ponadto wymienione lub ustawione na nowo będą krawężniki - mówi Mariusz Chałupnik.

Na wysokości wyspy rozdziału w ciągu ulicy Wrocławskiej, czasowo został wyłączony z użytkowania lewy pas w stronę centrum miasta. Aby zachować płynność ruchu wygaszanie tego pasa obowiązuje jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicami Partyzancką i Domańskiego (na wysokości kościoła św. Michała).

- Remont wyspy rozdziału ma potrwać około dwóch tygodni, czyli do końca roku szkolnego- mówi Mariusz Chałupnik. - Kiedy ruch na drogach będzie już mniejszy, wtedy zaczną się roboty związane z naprawą jezdni.

Czas trwania całego remontu, który obejmie blisko dwukilometrowy odcinek do skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Nysy Łużyckiej i Niemodlińską do skrzyżowania z Partyzancką i Domańskiego, to około trzech miesięcy.