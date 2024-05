Ruszyła procedura zwolnień grupowych 435 pracowników Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem

- Decyzja o likwidacji zakładu spadła na załogę jak grom z jasnego nieba. Choć wiedzieliśmy, że sytuacja spółki się pogarsza, to nie spodziewaliśmy się, że zarząd podejmie tak radykalne kroki - mówi Dariusz Brzęczek, przewodniczący opolskiej „Solidarności”.

- Ta decyzja to wstrząs dla lokalnego rynku pracy, jakiego nie było w powiecie od ponad 20 lat - zauważa Roman Kus, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. - Ostatnie tak duże zwolnienia grupowe mieliśmy przy okazji zamykania cementowni w Strzelcach Opolskich, czyli na początku lat dwutysięcznych. Walcownia to największy pracodawca w gminie Zawadzkie i trudno będzie trudno tę lukę wypełnić. Tym Bardziej, że pracują tam fachowcy o różnych specjalizacjach.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich wpłynęło wczoraj oficjalnie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem, która jest częścią grupy Alchemia S.A.

Przyczyny zamknięcia Walcowni Rur Andrzej

- Te zapóźnienia technologiczne nie wzięły się znikąd, a wynikają wprost z tego ile funduszy przeznaczył zarząd Alchemii na inwestycje - dodaje Dariusz Brzęczek. - Wcześniej, jako związek zawodowy wielokrotnie alarmowaliśmy, że niedoinwestowanie walcowni doprowadzi do utraty konkurencyjności. Niestety, teraz obserwujemy tego skutki.

- Ta likwidacja to dramat dla wielu mieszkańców - mówi nam jeden z pracowników, który woli zachować anonimowość. - Są przypadki, że w hucie pracują całe rodziny np. mąż i żona albo ojciec i syn. Nie wiem, czy wszyscy znajdą pracę.

Likwidacja Walcowni Rur Andrzej to od poniedziałku temat numer jeden w Zawadzkiem. Załoga liczy, że jakiś cudem zakład przetrwa.

Firma-żywicielka zasilała także budżet gminy

Likwidacja Walcowni Rur Andrzej to także ogromny cios dla gminy. Spółka odprowadzała do kasy gminy około 3 mln zł rocznie w ramach podatku.

- Tereny przemysłowe muszą być zagospodarowane na nowo, dlatego będziemy rozsyłać informacje do inwestorów o możliwości zakupu nieruchomości, a także parku maszynowego - dodaje Michał Rytel.

Wygaszanie działalności zakładu potrwa najprawdopodobniej do września br.

Zarząd spółki Alchemia zdecydował o rozpoczęciu procesu likwidacji swojego zakładu w Zawadzkiem. To jedna z firm-żywicielek dla mieszkańców tej gminy.

Oddział Walcownia Rur Andrzej w 2023 roku miał 183 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2022 roku było to 281 mln zł.

To kolejny już zakład, który spółka Alchemia wskazała do likwidacji.