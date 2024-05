Ruszyły matury 2024 z języka polskiego. Opolscy maturzyści wchodzili na sale w świetnych humorach

- Moje przygotowania trwały pół tygodnia – mówi Konrad Pawłowicz, tegoroczny maturzysta z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu. – Idę na żywioł, bo uważam, że matura to nie jest trudny egzamin. Nie stresuję się. Stres tylko przeszkadza, choć język polski raczej jest moją słabszą stroną. Dużo osób obstawia, że będzie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz tematyka wojenna. Myślę, że uratuje mnie spokój.

- Szczerze? Zupełnie się nie stresuję – mówiła nam inna tegoroczna maturzystka z "jedynki". – Od początku czwartej klasy miałam korepetycje z języka polskiego, więc wiem, czego się spodziewać. Oczywiście kluczowe jest to, jakie tematy pojawią się na wypracowaniu. Za tę część można dostać najwięcej punktów, dlatego byłoby fajnie trafić w coś, w czym czuję się mocna. Chciałabym, żeby pojawiły się tematy związane z przemianą albo miłością, najchętniej na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. Kolejne dni będą już z górki. Angielskiego uczę się od przedszkola, matematyka też mnie nie przeraża. Dziś najtrudniejszy dzień.

Bernarda Zarzycka, dyrektor LO nr 1 w Opolu, żartuje, że egzamin dojrzałości, rok w rok, zdaje od 25 lat. – Emocje związane z przygotowaniami udzielają się również nam-nauczycielom, dlatego w przeddzień matury zwykle śni mi się, że piszę egzamin z języka polskiego. Jestem matematykiem, więc jedna taka noc potrafi dostarczyć wielu wrażeń – śmieje się pani dyrektor. – W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 147 osób. W tym tygodniu podejdą oni jeszcze do egzaminów z matematyki oraz języka angielskiego. Wszystkie to na poziomie podstawowym. Później rozpocznie się poziom rozszerzony.