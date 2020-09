Rycerze Kolumba na Opolszczyźnie. Chcą pomagać potrzebującym

- Będziemy wspierać już istniejące inicjatywy charytatywne, jak choćby Marsz Życia w Prudniku – dodaje Dariusz Kolbek. – Myślimy o wsparciu ubogich, ale także o propagowaniu patriotyzmu. Myślimy o zorganizowaniu w Prudniku miejsca, gdzie bezdomni czy ubodzy mogli by sobie wyprać rzeczy czy wykapać się. Tego brakuje.

- Zakon został założył w 1882 roku ks. McGivney w Stanach Zjednoczonych, żeby wspierać parafian w sytuacji kryzysowej – mówi nowy brat Aleksander Bugla. – Zobowiązaliśmy się żyć według zasad miłosierdzia, braterstwa, jedności i patriotyzmu. Te zasady są fundamentem zakonu. Chcemy organizować wsparcie psychologiczne dla rodzin i ludzi szukających sensu życia. Działać na rzecz niepełnosprawnych. Chcemy także przyciągać wątpiących do Kościoła.

W kościele Miłosierdzia Bożego w Prudniku odbyła się uroczystość przyjęcia do Zakonu Rycerzy Kolumba pierwszych mieszkańców Opolszczyzny. Przyrzeczenie członkostwa złożyli czterej mężczyźni z Prudnika i okolic.

Na całym świecie świecki Zakon Rycerzy Kolumba liczy prawie 2 mln członków. W Polsce ok. 7 tysięcy członków skupionych w 40 rejonach. Na Opolszczyźnie nie ma jeszcze żadnego rejonu, ale bracia z Prudnika chcą zachęcać innych do pójścia swoim śladem. Do zakonu mogą wstępować tylko mężczyźni – praktykujący katolicy.

- Będziemy się starać aby takie grupy jak nasza powstały przy każdej parafii w województwie opolskim. Potrzeb jest wiele – zapowiada Aleksander Bugla.