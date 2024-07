Ryszard Galla z Mniejszości Niemieckiej: Polaryzacja szkodzi naszej demokracji

- Polska może odgrywać istotną rolę w Europie. Dzisiaj następuje osłabienie po stronie Niemiec czy Francji - mówi Ryszard Galla, doradca marszałka Sejmu RP, radny Sejmiku Województwa Opolskiego i jednocześnie jeden z liderów Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Posiada pan bardzo przydatną umiejętność.

Jaką? Zawsze się pan odnajduje w nowej sytuacji. Spada na „cztery łapy”. To duża sztuka. Pięknie się pan odnalazł w nowej rzeczywistości politycznej.

Nie wiem czy to ja z charakteru, czy wynika to z doświadczenia. Fakt, że zostałem radnym sejmiku, to zasługa moich wyborców i wcześniejszej wieloletniej pracy na rzecz regionu. Jak widać wyborcy docenili moje działania oraz pracę i zdecydowali, że mam ich reprezentować w sejmiku. Został pan również doradcą marszałka Sejmu. To naprawdę poważna sprawa.

Obszar warszawski jest efektem wieloletniego doświadczenia, pracy i współpracy. W dalszym ciągu chcę wykorzystywać moją wiedzę. Ciągle się panu chce? Przecież może pan odcinać kupony od życia, zająć się przyjemnościami.

Oczywiście, że mi się chce. Mam jeszcze wiele do zrobienia, sporo planów. Zatem nie kończę przygody z polityką.

A czy funkcja doradcy marszałka to jest pewien kompres łagodzący na ranę po wyborach parlamentarnych? Przecież wiemy, że polityka uzależnia.

Zdecydowanie uzależnia. Nie bycie posłem skutkuje w człowieku wewnętrznie. Natomiast tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie była rzecz, o którą ja usilnie zabiegałem. Pogodziłem się, że będę pracował na poziomie regionu, że trzeba się zaangażować w życiu publicznym, bo nie wyobrażałem sobie, że założę kapcie i będę w domu. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że propozycja bycia doradcą marszałka pojawiła się w momencie, kiedy zniknął poseł wybierany przez daną mniejszość, który w pewnym stopniu reprezentował generalnie mniejszości narodowe i etniczne, bo zawsze wszystkie wspierałem będąc posłem. Dodatkowo z Sejmu zniknął Eugeniusz Czykwin, który również jako poseł pochodzenia białoruskiego, reprezentował grupy mniejszościowe. Nastąpiła pustka w środowisku mniejszości. Liderzy tych środowisk zaczęli szukać jakiegoś miejsca zaczepienia w kontaktach z przedstawicielami rządu i partii politycznych, ale również szukali dojścia do samego marszałka Sejmu. Zatem powstała idea ustanowienia stanowiska doradcy marszałka ds. mniejszościowych. Chciałbym dodać, że to przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych wybrali mnie na doradcę. Z czego jestem szczególnie dumny i szczęśliwy.

Czy to nie odbywało się na bazie emocji, które wynikały z ustawy o ustanowieniu języka śląskiego?

To zbieg okoliczności. Swoją drogą, czy prezydent Andrzej Duda dobrze zrobił odmawiając podpisu pod ustawą?

W mojej ocenie popełnił błąd. Mógł podpisać ustawę, byłby to krok do przodu, wielka satysfakcja dla Ślązaków. Przeciwnicy tej ustawy wskazują, że następnie mogłoby dojść do próby budowania regionu autonomicznego. Jak pan ocenia taki argument?

Nie mam takich obaw. Absolutnie nie. Spójrzmy bardzo szeroko. My jako mniejszość niemiecka zamieszkująca na Śląsku, również czujemy się Ślązakami. Jesteśmy patriotami, polskimi obywatelami, dbamy o swój hajmat, który jest częścią Polski. Jak pan ocenia wybór Szymona Ogłazy na marszałka regionu?

Miałem okazję poznać pana marszałka, współpracować z nim gdy byłem przez pewien czas doradcą Zarządu Województwa w kwestiach klimatycznych, a zwłaszcza odrzańskich. Akurat cała ta część podlegała marszałkowi Ogłazie. Za każdym razem mogłem pozytywnie oceniać Szymona Ogłazę, jako człowieka merytorycznego, konkretnego i zorganizowanego, a jednocześnie posiadającego swój punkt widzenia. Jasno stawia cele, które chce osiągnąć, zatem to wszystkie cechy które sprzyjają dobremu zarządzaniu regionem.

Szymon Ogłaza w rozmowie z Nową Trybuną Opolską wskazał, że chciałby mocno inwestować w transport publiczny, w tym w kolej. Czy to dobra droga?

Tak, oczywiście. To jest pomysł, który nie tylko przyświeca obecnemu marszałkowi, ale również wielu działaczom w regionie. Dążyliśmy do tego. Ja będąc jeszcze posłem działałem na rzecz dobrego skomunikowania Opolszczyzny z Warszawą. Zabiegaliśmy o to, aby kolej była modernizowana. Mamy przykład modernizacji linii kolejowej Opole - Nysa, która jest efektem naszej pracy. Komunikacja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem kolei, jest rzeczą bardzo ważną. Świat idzie do przodu. Potrzebujemy w Polsce kolei dużych prędkości, bo inaczej zostaniemy w tyle. Jest to również bardzo ważny element w obszarze ekologicznym. Ile samochodów mogłoby zniknąć z dróg, gdyby kolej była dobra i dogodna dla pasażerów?

Premier Donald Tusk zaprezentował projekt CPK. Wybito w nim wiele szprych kolejowych, w tym szprychę łączącą Opolszczyznę z lotniskiem w Baranowie. To chyba zła wiadomość?

Dlatego szczególnie musimy się pochylić nad Opolszczyzną. Zawsze mamy ten problem, że będąc pomiędzy dwoma wielkimi ośrodkami - Katowicami i Wrocławiem - jesteśmy pomijani i musimy sami zadbać o swoje. My walczyliśmy o zmodernizowanie odcinka pomiędzy Opolem, a Częstochową. Modernizacja nastąpiła, jednak to nie koniec. Rzeczywiście musimy się postarać powalczyć o lepsze połączenie z Warszawą. Bo dziś jadąc do stolicy Pendolino, czujemy, że odcinek z Opola do Częstochowy jest niesatysfakcjonujący. Powtórzę, potrzebujemy szybkiej kolei, żeby czas dojazdu do stolicy był maksymalnie krótki. Premier Tusk powiedział, że chciałby od fachowców zobaczyć rozwiązania biorąc pod uwagę stolice wszystkich województw. Opole jest stolicą, zatem też będzie brane pod uwagę.

Obserwuje pan teraz politykę z nieco innej perspektywy. Czy jest zmartwiony bądź zdziwiony rosnącą polaryzacją?

Polaryzacja niszczy wiele rzeczy w obszarze demokracji. Wydaje mi się, że ona nie powinna występować. Jednak odnoszę wrażenie, że ona będzie się kruszyć. Spoglądam z pewną nadzieją, że wrócimy do właściwej pozycji jako Polska na arenie Europejskiej. Powinniśmy oddziaływać na to jaka Europa w przyszłości będzie. Czyli jaka?

Europa, która potrafi zadbać o swoich mieszkańców, pod kątem bezpieczeństwa, swoich mieszkańców i gospodarki. Tylko jeśli spojrzymy na statystyki, to Europa jest w tyle za Chinami, czy Stanami Zjednoczonymi. Przestała się dobrze rozwijać. Właśnie dlatego potrzeba nowych sił, pomysłów na Europę. Myślę, że tutaj rola Polski jest niedoceniana. Polska może odgrywać istotną rolę. Dzisiaj następuje osłabienie po stronie Niemiec czy Francji. Im więcej partnerów siedzi przy stole „Europa” tym lepszy efekt możemy osiągnąć.

Wróćmy jeszcze z Europy do regionu. Zmiana Mniejszości Niemieckiej w Śląskich Samorządowców to był strzał w dziesiątkę?

Myślę, że tak. Patrząc po wynikach wyborów samorządowych, patrząc na to co się dzieje po tych wyborach, to była dobre posunięcie. Aczkolwiek sama decyzja była w naszym gronie dość trudna. Słyszeliśmy wiele głosów negatywnych, wręcz zarzucających nam zdradę idei mniejszości niemieckiej. Myślę, że mniejszość w ten sposób sobie nie zaszkodziła, bowiem w dalszym ciągu działamy i realizujemy projekty, a jako przedstawiciele mniejszości niemieckiej zajmujemy ważne funkcje w państwie i samorządzie. Czy myślicie już o wyborach parlamentarnych i starcie pod tą nazwą?

Temat jest otwarty. Jeszcze nie było takich rozmów. Musimy najpierw spojrzeć na stan prawny. Nic nie jest wykluczone. Chciałby pan jeszcze raz wystartować w wyborach parlamentarnych?

W tej chwili nie myślałem o tym. Wróciłem do samorządu, do moich korzeni. Czas pokaże co będzie.

