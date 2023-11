Rzuć wszystko i jedź w góry! Větrná to ciekawa alternatywa dla popularnych szczytów w Górach Opawskich

Celem wędrówek w Górach Opawskich zazwyczaj jest ich najwyższy polski szczyt, czyli Kopa Biskupia. Po przeprowadzonych w czasie ostatnich kilkunastu lat wycinkach drzew, atrakcyjnym miejscem stała się również Srebrna Kopa. Ogołocone z drzew zbocza tej góry, porośnięte trawami, przywołują u wielu skojarzenie z bieszczadzkimi połoninami.

Ale Góry Opawskie to nie tylko masyw Kopy Biskupiej. Planując wypad w góry, warto zainteresować się sąsiednimi szczytami położonymi u naszych południowych sąsiadów.

Jednym z nich jest Větrná – szczyt o wysokości 800 m. n.p.m., położony w odległości około 2,5 km od Kopy Biskupiej. Dogodnym punktem startowym jest przełęcz Petrovy Boudy z parkingiem i drewnianą wiatą. Dojedziemy do niej dobrą, asfaltową drogą prowadzącą ze Zlatych Hor lub Petrovic. Czas dojazdu samochodem z Głuchołaz to zaledwie 15 minut, z Opola - ok. 1 godz. 15. minut.

Z przełęczy Petrovy Boudy na szczyt Větrná prowadzi żółty szlak. Idąc nim dalej dojdziemy w inne atrakcyjne widokowo miejsca: Kutný Vrch, Solná Hora, Supí Hřbet i Kraví Hora. Szlak kończy się w miejscowości Mesto Albrechtice. Warto dodać, że wspomniana przełęcz jest też dobra alternatywą, jako punkt wyjścia na samą Kopę Biskupią. Droga mierzy jedynie 1,8 km - to znacznie krócej niż z Jarnołtówka czy Pokrzywnej.