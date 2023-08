Są pieniądze na remont jednej z najbardziej dziurawych dróg w powiecie kluczborskim. Kierowcy na to czekali wiele lat

Chodzi o drogę 1311 O, a konkretnie o jej odcinek od Jaśkowic, przez Gołkowice aż do granicy województw opolskiego i łódzkiego. Przez wielu użytkowników droga ta jest uważana za najgorszą pod względem stanu technicznego w powiecie kluczborskim.

Wielokrotnie o tym pisaliśmy. Wspomniana trasa nie była gruntownie remontowana od pięćdziesięciu lat, czyli od chwili powstania. Ograniczano się jedynie do punktowego łatania ubytków w asfalcie.

Jazda po tej drodze, pełnej dziur i nierówności, przypomina corridę.

Nic dziwnego, że osoby, które korzystają z tej trasy, wielokrotnie interweniowały w starostwie powiatowym z prośbą o naprawę.

Pod petycją w tej sprawie, której inicjatorami byli Dorota Dela-Honcel i Patryk Zaremba, podpisało się ponad tysiąc osób.

- To nie jest jakaś lokalna, mało znacząca ścieżynka, ale przedłużenie drogi krajowej numer 11 od Byczyny do granicy województw – argumentowała Dorota Dela-Honcel. – Trasą tą codziennie przejeżdża mnóstwo samochodów. Ludzie z Opolszczyzny jeżdżą na drugą stronę do pracy, bo w Łódzkiem jest wiele firm produkujących meble. A z kolei w drugą stronę rodzice wożą dzieci do przedszkoli.