Samochód utknął na przejeździe kolejowym w Łambinowicach. Musieli interweniować strażacy. Chwile grozy kierowcy i pasażerów

Do zdarzenia doszło w piątek 20 października ok. 16.30 na lokalnej drodze z Jasienicy do Łambinowic, która krzyżuje się z trasa kolejową Nysa - Opole. Pojazd zatrzymał się na przejeździe, a kierowca nie był w stanie go ponownie uruchomić. Wezwał więc do pomocy strażaków.

Jak informuje dyżurny Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie interweniujące drużyny OSP usunęły samochód w bezpieczne miejsce. Jednocześnie powiadomiono Urząd Transportu Kolejowego, aby na czas akcji wstrzymał ruch pociągów. Na szczęście wszystko skończyło się bez żadnych szkód.

Druhowie OSP z Łambinowic przedstawili relację ze zdarzenia na swoim Facebooku.