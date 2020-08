Samorząd województwa opolskiego zapewni nauczycielom sprzęt do zdalnej nauki

- Trwa procedura przetargowa zakupu laptopów dla nauczycieli w ramach wspomnianych programów - mówi Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO. - Trafią one do nauczycieli na przełomie listopada i grudnia. Dla nauczycieli liceów kupimy 1688 laptopów, a dla nauczycieli szkół zawodowych 1969 laptopów i 21 komputerów stacjonarnych. Przekazujemy też szkołom dodatkowy sprzęt: monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. Powołani zostaną także e-liderzy, którzy będą służyć wsparciem innym nauczycielom.

Laptopy dla opolskich nauczycieli do e-nauki

Każdy uczeń szkoły zawodowej i liceum w województwie opolskim będzie miał do dyspozycji indywidualne konto, umożliwiające zdalne nauczanie. Nauczyciele przejdą szkolenia, które rozpoczynają się już we wrześniu.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zapowiada szeroki pakiet wsparcia dla szkół i uczniów o wartości prawie

70, 5 mln złotych.

- Przygotowaliśmy się do tego roku szkolnego jako „covidowego". Zadaliśmy sobie pytanie, jak go zorganizować w zamkniętej klasie z ewentualnym nauczaniem hybrydowym i zdalnym. Należy pamiętać, że część uczniów, którzy z powodów zdrowotnych zostaną w domu, będzie mogła uczestniczyć w zajęciach on-line. Przygotowujemy laptopy, tworzymy centra zdalnego nauczania. Na początek powstanie 14 centrów z kamerami, urządzeniami do wizualizacji, będzie też można tworzyć wspólne zajęcia w klasie i domu. Przygotowano również konferencje i warsztaty pomagające w zdalnym nauczaniu - mówi Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE.

Nową ofertą, skierowaną do uczniów i rodziców w tej trudnej sytuacji, będzie także – przygotowana przez Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO we współpracy z organizacjami pozarządowymi – pomoc psychologiczna.

Mimo pandemii samorząd województwa opolskiego w dalszym ciągu zamierza wspierać najlepszych uczniów i pedagogów, przyznając im nagrody. Od 7 do 18 września odbędzie się nabór wniosków o nagrody marszałka Prymus Opolszczyzny (po raz pierwszy w tym roku będą to pieniądze) oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.