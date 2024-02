Ścieżki nordic walking w woj. opolskim. Gdzie iść w weekend 17 - 18 lutego. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. opolskim da się trenować w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania ścieżek sprawdzonych przez innych mieszkańców. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 interesujące szlaki nordic walking w woj. opolskim. Na każdy tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. opolskim

Które szlaki nordic walking w woj. opolskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 malownicze ścieżki nordic walking w woj. opolskim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w woj. opolskim ma być od 8°C do 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 34% do 44%. W niedzielę 18 lutego w woj. opolskim ma być od 3°C do 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 9% do 23%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bieg 6 szczytów - trasa ULTRA Początek trasy: Grodków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,9 km

Czas trwania marszu: 11 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 761 m

Suma podejść: 1 543 m

Suma zejść: 1 543 m Amatorom nordic walking trasę poleca Trasy.gps

Trasa ULTRA jest przygotowana dla zawodników ceniących sobie wyzwania lub z doświadczeniem w biegach górskich. Trasa to "tylko" 35 kilometrów ale suma przewyższeń na poziomie ponad 3000 metrów, sześć wzniesień powyżej 1.200 metrów na trasie biegu czyni go niezwykle wymagającym. Liczne podbiegi, "okna widokowe", zmiany krajobrazu przy przejściu z regla dolnego do górnego, zaleziona znacząca część trasy sprawiają, że będą to także niezwykle atrakcyjne zawody. Poniżej mapka oraz schemat przewyższeń dla trasy ULTRA. (mapa oraz profil biegu mogą ulec nieznacznej korekcie co wynika z faktu, iż dopiero w miesiącu marcu odpowiednie służby określą możliwość odblokowania jednego ze szlaków nie w pełni dostępnego z uwagi na zalegające na nim drzewa).

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017. Drugiego dnia eventu (niedziela) odbędą się dwa biegi, na dystansach 17 oraz 35 km.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Odkrywanie Mikołowa Początek trasy: Ujazd

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,61 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 93 m

Suma zejść: 118 m Ireneusz poleca tę trasę Zabytki Mikołowa.

Mikołów jest 40-tysięcznym miastem przemysłowym, położonym na południe od Katowic, w sąsiedztwie Rudy Śląskiej i Tychów. Przez miejscowość przepływa rzeczka Jamna. Dzieje miasta sięgają korzeniami okresu średniowiecza. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi już z roku 1222, kiedy wspomina się kasztelana z Mikołowa. Rezydował on prawdopodobnie w niewielkim grodzie, znajdującym się być może w okolicach obecnego kościoła ewangelickiego i kapliczki św. Mikołaja. Miasto ukształtowało się jednak na terenach położonych nieco bardziej na południe. Pierwsza świątynia stanęła tutaj w XII wieku i miała za patrona św. Mikołaja. W drugiej połowie następnego stulecia, po przenosinach osady, wzniesiono nowy kościół, który wkrótce stał się siedzibą parafii pod wezwaniem św. Wojciecha. Od połowy XVI do połowy XVII wieku obiekt ten był użytkowany przez wyznawców luteranizmu. W latach 1843-1861 w Mikołowie zbudowano nowy, okazały kościół parafialny, którego patronem został św. Wojciech. Z tego powodu starej świątyni zmieniono wezwanie na Matki Bożej Śnieżnej. Mikołowski kościół Matki Bożej Śnieżnej leży na północ od zabytkowego Rynku. Jest orientowany, wzniesiony z kamienia łamanego. Cechy późnogotyckiej architektury pozwalają przypuszczać, że został nieco przebudowany pod koniec średniowiecza. Nawę zbudowano na planie prostokąta; do niej przylega wielobocznie zamknięte prezbiterium. Od strony zachodniej widzimy czworoboczną wieżę, która została wymurowana dopiero w XVIII wieku. Wnętrze jest jednonawowe. Znajdziemy w nim gotyckie kropielnice i chrzcielnicę, późnorenesansową ambonę, barokowe ołtarze. Przed kościołem warto zwrócić uwagę na zabytkową figurę św. Jana Nepomucena. Mikołowianie postawili ją tutaj w XVIII wieku, dziękując w ten sposób za przywrócenie wody w miejskiej studni.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Siemianowice i zielone okolice Początek trasy: Dobrodzień

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,21 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podejść: 630 m

Suma zejść: 627 m Marek79 poleca tę trasę

Łatwy trening biegowy po zielonych terenach Siemianowic czyli przez pola Bańgowa i Przełaki. Może 200 m od zabudowań Przełaki odbiłem w drugą stronę czyli Dąbrówkę Wielką przebiegając obok kapliczki na polach tam trasa trochę dała się w nogi bo był piach i nogi grzęzły. Ale ogólnie biegło się fajnie nogi lekko przebierały jedna za druga ;-)

Pogoda dopisała było ciepło ale wiał lekki wiaterek co dawało dużą ulgę. Traskę polecam na codzienne przebieżki trasa spokojna i większości terenami zielonymi.Pokonany dystans to 11 km w 1godz 2 min.

Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Bajeczne Opolskie, czyli turystyczny raj

Ach, Opolskie! Jedną z najważniejszych wizytówek tej części Polski jest bajkowy zamek w Mosznej, swoją konstrukcją przypominający śmiałą wizję Walta Disneya. Otoczony przepięknym parkiem, usłanym spacerowymi alejkami, to jedno z najlepszych miejsc na aktywny wypoczynek w regionie. Miłośnicy gór i nordic walkingu powinni za to odwiedzić Góry Opawskie, a dokładniej malownicze okolice Prudnika – to właśnie tam znajduje się mnóstwo pięknych szlaków – gwarantujemy, że spacer z kijkami wśród takich krajobrazów sprawi wam ogromną przyjemność. Na mieszczuchów czekają za to przepiękne zabytki Opola. Mogą zainteresować Cię zamek Moszna oraz inne atrakcje.