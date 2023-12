Ścieżki nordic walking w woj. opolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 23 - 24 grudnia. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. opolskim warto uprawiać w wielu miejscach. Jednak zachęcamy do wybrania ścieżek sprawdzonych przez innych amatorów sportu. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. opolskim. Co tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. opolskim

Które szlaki nordic walking w woj. opolskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. opolskim. Wybierz najciekawszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,15 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 32 m

Suma zejść: 22 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Tabrzo

Spacer po wrocławskiej starówce i nie tylko po zakończeniu szkolenia firmowego. Stopień trudności ustawiłem na "łatwy" ale uwzględniając dwie ciężkie torby i aparat w ręku wcale tak łatwo nie było ;)

Starówkę Wrocławia pięknie odbudowano i gdyby nie kilka nieszczęśliwie wklejonych neobrył to chyba byłaby jedną z piękniejszych w Polce. Rewaloryzacja Dworca Głównego we Wrocławiu to również wysoki poziom!

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Świniary - Rędzin Początek trasy: Lewin Brzeski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,21 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 420 m

Suma zejść: 454 m Darzbor poleca tę trasę

Trasa ze Świniar przez pola irygacyjne do Rędzina

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zbiornik Kozłowa Góra i Park Świerklaniec Początek trasy: Kluczbork

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,91 km

Czas trwania marszu: 41 min.

Przewyższenia: 13 m

Suma podejść: 41 m

Suma zejść: 42 m Amatorom nordic walking trasę poleca Witek1964 Trasa wzdłuż ścieżek rowerowych parku w Świerklańcu.

Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Bajeczne Opolskie, czyli turystyczny raj

Ach, Opolskie! Jedną z najważniejszych wizytówek tej części Polski jest bajkowy zamek w Mosznej, swoją konstrukcją przypominający śmiałą wizję Walta Disneya. Otoczony przepięknym parkiem, usłanym spacerowymi alejkami, to jedno z najlepszych miejsc na aktywny wypoczynek w regionie. Miłośnicy gór i nordic walkingu powinni za to odwiedzić Góry Opawskie, a dokładniej malownicze okolice Prudnika – to właśnie tam znajduje się mnóstwo pięknych szlaków – gwarantujemy, że spacer z kijkami wśród takich krajobrazów sprawi wam ogromną przyjemność. Na mieszczuchów czekają za to przepiękne zabytki Opola. Mogą zainteresować Cię zamek Moszna oraz inne atrakcje.

