Ścieżki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w woj. opolskim ma być od 0°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 22% do 55%. W niedzielę 26 listopada w woj. opolskim ma być od -2°C do -0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 31% do 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Grudniowy singiel Orłowiec Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 323 m

Suma podjazdów: 588 m

Suma zjazdów: 579 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Trochę zimno , ale w końcu mamy grudzień . Dziś świeci słońce więc jedzie się całkiem przyjemnie . Mimo to uciekam do lasu . Dziś na singla Orłowiec . Ostatnio gdy tam jechałem, pod przełęczą trwała wycinka lasu . Dziś spokój . Nawet na błotnistych ścieżkach nie było tak źle . Już na zjeździe , jedno powalone drzewo . Tras czysta , widoki piękne , ruch zerowy . Nic tylko śmigać

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerowo z dziećmi: Pawełki - Kochcice - Lubliniec Początek trasy: Dobrodzień

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,34 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 929 m

Suma zjazdów: 936 m Trasę dla rowerzystów poleca Tarzan79

Startujemy spod schroniska w Pawełkach, gdzie można zostawić auto, następnie udajemy się do lasu gdzie jest skupisko rododendronów. Najlepiej wybrać się w maju i czerwcu w okresie kwitnienia. Następnie okrężną drogą dojeżdżamy do Kochcic, gdzie możemy chwilę odpocząć na terenie pałacyku - obecnie szpitala/sanatorium. Następnie bocznymi drogami udajemy się do Lublińca, gdzie na rynku polecam lody naturalne. Powrót bocznymi drogami prze Kochcice.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trzy dni na rowerze - trzy szczyty-dziś Śnieznik Kłodzki Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 32,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 908 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 1 002 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Dziś mały wypad na Śnieżnik - Śnieżnik / 1425 / jest najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika i 17. co do wysokości w całych Sudetach. Jest on jedyną górą w masywie Śnieżnika, która wystaje ponad górna granicę lasu .

Trasa zaczyna się w Stroniu Śląskim i biegnie asfaltową droga w kierunku Kletna.

Po drodze mijamy Wapiennik „Łaskawy Kamień” - Budowla zaprojektowana przez Karla Friedricha Schinkela pochodzi z początku XIX w. Zbudowana jest z surowego kamienia i cegły na planie na planie sześciokąta, zwężająca się ku górze, z wejściami u podstawy i wąskimi okienkami na dwóch przeciwległych ścianach. Zwieńczona tarasem niewielką rotundową nadbudówką z okienkami, nakrytą szerokim, ostrosłupowym daszkiem z zielonej blachy. Na szczyt prowadzą kręte schodki wewnątrz dawnego paleniska. Do wapiennika umiejętnie dobudowano dom mieszkalny z pracownią. Całość otoczono niewielkim parkiem z ogrodem japońskim, dzwonnicą i piramidą

Droga dalej biegnie w kierunku Jaskini Niedzwiedziej - znajduje się ona Masywie Śnieżnika na Ziemi Kłodzkiej, powyżej wsi Kletno, na wysokości ok. 800 m. Jest to najdłuższa jaskinia Sudetów liczy około 2500 m korytarzy. Została odkryta w 1966 roku i stała się sensacją naukową na skalę europejską. Znaleziono tu olbrzymie ilości kości zwierząt, w większości gatunków już wymarłych. Od licznych kości niedźwiedzia jaskiniowego wzięła swoją nazwę.

Tuż za Jaskinią Niedzwiedzią kończy się asfalt i szlak rowerowy biegnie dość dobrą szutrowo kamienista drogą. Taka droga dojeżdzamy do Schroniska na Śnieżniku.

Od schroniska droga jest dość trudna , kamienista i momentami wręcz nie przejezdna.

Po „zdobyciu” szczytu wracam czerwonym szlakiem w kierunku Czarnej Góry . Po drodze piekne widoki na Kotlinę Kłodzką , Mariańskie Skały /odsłonięta formacja skalna na grzbiecie Żmijowca w Masywie Śnieżnika (Sudety).

Skały mają wysokości około 18 m z charakterystycznym murem skalnym o długości blisko 50 m. Nazwano je na cześć Marianny Orańskiej, dawnej właścicielki okolicznych dóbr/

W miejscowości Sienna trafiam jeszcze na rajd samochodowy co znacznie wydłuża powrót do domu.

Polecam tę trasę . Rower oczywiście góral i to porządny

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wokół Łyśca Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 445 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 547 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Mróz nie odpuszcza , ale najgorszy jest wiatr . Mimo to udaje się wyskoczyć na parę chwil . W lesie wiatr trochę cichnie , słońce stwarza pozory ciepła , ale temperatura poniżej minus 6 .

Zjazdy niezbyt oblodzone , w lesie całkiem fajnie , miejscami bez śniegu

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. (1) Droga główna prowadzi lekko w lewo, my jedziemy w prawo :) (2) Droga tam jest mocniej terenowa, przez co ciekawsza. Dojeżdżamy do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Skręcamy w prawo w drogę leśną Marysieńka. Jest to odcinek trasy miejscami z luźniejszą nawierzchnią. Na „rondzie z drzewem na środku” zjeżdżamy na pierwszym zjeździe (3). Jedziemy prosto, wyjeżdżamy w lasu na łąkę, gdzie skręcamy w lewo w stronę gospodarstwa agroturystycznego (4, 5). Jedziemy wzdłuż płotu. Po prawej stronie mamy „las”. Przekraczamy drogę prowadzącą na piaskownię. Jedziemy w lewo wzdłuż wyrobiska. Przed nami Babiczok (6, 7). Koło wiaty skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do kolejnego jeziorka (8). Przy domkach jednorodzinnych skręcamy w lewo. Płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej prowadzącej do Raciborza. Skręcamy w lewo i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo koło kapliczki. Z szutru skręcamy w prawo na asfalt. Teraz podążamy cały czas przed siebie. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Z ulicy Sobieskiej skręcamy w Konarskiego. Przekraczamy tory kolejowe. Asfalt znika, a pojawia się droga polna, którą przemy przed siebie. Ścieżka prowadzi w prawo. Znowu przekraczamy tory kolejowe. Wjeżdżamy w las, na rozwidleniu w lewo. Kolejną krzyżówkę (9) pokonujemy prosto. Droga prowadzi nas po lesie, po pewnym czasie główny szlak skręca w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Prosto można jechać do drogi prowadzącej z Kuźni do Nędzy. My udajemy się w lewo. Wyjeżdżamy na ścieżce prowadzącej nas wzdłuż torów. Koło leśnego przejazdu kolejowego skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i cały czas jedziemy prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły - miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: PUNKT WIDOKOWY W POGRZEBIENIU Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 328 m

Suma zjazdów: 330 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, (1) na którym kierujemy się prosto. Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Przez Adamowice przemieszczamy się główną drogą. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę LIGONIA. (Od tego momentu pomagają znaki w orientacji). Droga asfaltowa zamienia się w szutrową. Jedziemy prosto. Pojawiają się pierwsze domostwa. Na skrzyżowaniu z główną drogą skręcamy w prawo. Kawałek dalej w lewo (znak pomoże odpowiednio skręcić). Kręcimy się po szlaku. Wjeżdżamy pod górkę. Jesteśmy na kolejnej krzyżówce (jak jechałem, to był znak uszkodzony) - skręcamy w prawo. Na rozwidleniu pojechałem w prawo. Droga prowadzi przyjemnie w dół. Na końcu odbijam w lewo. Prosto i znowu w lewo. Prowadzi nas szlak do samej Kobyli. (17, 18) W centrum w prawo, w lewo i w lewo. Cały czas przemieszczamy się ścieżką wśród pól i łąk. Droga polna łączy się z główną asfaltową. Skręcamy w prawo, do głównej drogi Racibórz-Rybnik. Jedziemy w lewo i zaraz w prawo, posuwamy się w dół. Lekko po łuku w prawo i znowu w lewo w stronę Lubomi. Asfaltem docieramy do celu naszej podróży. Podziwiamy widoki. (najlepiej wybrać się tam w dobrą pogodę, wtedy widać mega daleko, wszystkiego można dowiedzieć się z tablicy informacyjnej 2-16).

Wracamy asfaltem. Skręcamy w lewo na nowy szlak. Teraz ten prowadził mnie po krętych ścieżkach w górę i dół (ładnie można się rozpędzić) Na skrzyżowaniu skręcamy bardzo mocno w prawo. Tak jakbyśmy chcieli zawrócić (znak tam o tym poinformuje). Kolejne miejsce do podziwiania widoków. Jedziemy w górę do skrzyżowania z drogą WIDOK. Skręcamy właśnie w tę ścieżkę. Prowadzi nas w dół (najszybszy odcinek całej trasy). Wyjeżdżamy koło działek na Brzeziu. Przed nami budowany zbiornik Racibórz Dolny. Skręcamy na asfalcie w prawo i cały czas przed siebie aż do centrum handlowego. Skręcamy w lewo, do ronda. Z ronda jedziemy na most. A z mostu skręcamy w prawo na wały. Ścieżką biegnącą wałem docieramy do kolejnego mostu drogowego i skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Zawady Książęcej. Teraz cały czas drogą asfaltową jedziemy przed siebie. Mijamy Zawadę Książęcą. Skręcamy w stronę TURZA. Cały czas przemieszczamy się główną drogą. Koło kapliczki skręcamy w prawo. Docieramy do SIEDLISK. Tutaj koło straży skręcam w prawo w stronę lasu. Przejeżdżamy przez tory kolejowe. Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Jesteśmy koło kąpieliska w Kuźni Raciborskiej. Skręcamy w prawo. Prosto. Na skrzyżowaniu prosto. Po lewej stronie mamy działki. Jesteśmy w miejscu startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Nyskie - rowerem dookoła Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 284 m

Suma podjazdów: 2 790 m

Suma zjazdów: 2 782 m Rowerzystom trasę poleca Mar-ek

Trasa łagodna, przyjemna, lekko terenowa o zróżnicowanym podłożu. Dobra na rodzinne wycieczki.

Konieczne jest przejechanie mostem nad Nysą, który jest cześcią obwodnicy Otmuchowa. Jest problem z zejściem z mostu po stronie południowej na ścieżki na wale przeciwpowodziowym.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy wypad do Nysy czesko-polskim pograniczem Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 116,38 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 474 m

Suma podjazdów: 1 174 m

Suma zjazdów: 1 153 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Tradycyjny już wypad do Nysy. Ciągle poszukuję nowych ścieżek. Tym razem podjechałem prawie do Mikulovic (Głuchołazy). Troszkę zaskoczyło mnie miasto z tej strony. Co prawda w Nysie przybywa ścieżek rowerowych, ale jak się już wjedzie na obwodnicę, to trzeba poruszać się w ulicznym ruchu. I jak zwykle wizyta w dawnej szkole. Zdążyłem na zakończenie roku szkolnego. I tu jakby czas się zatrzymał.

Wracam trochę inną, dobrze znaną mi drogą, chociaż fragmenty trasy ciągle nowe.

Lubię jeździć po czeskiej stronie, te malutkie miejscowości mają swój klimacik. Odnowione z pietyzmem stare budynki i malutkie restauracje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pradziad to za mało Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 148,51 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 1 207 m

Suma podjazdów: 2 883 m

Suma zjazdów: 2 850 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Jakoś nie bardzo mogłem się zmobilizować na ten wyjazd . Trasa dość długa i górzysta. Dzień był jednak taki ,że żal było nie skorzystać . Z domu Wyruszam zaraz po siódmej . Dzień jest rześki , ale jedzie się dobrze . Drogę do Loucznej pokonuje praktycznie nie zatrzymując się . W Destnej poruszam się w stronę Cervonohorskiego Sedla i w dalej na skrzyżowaniu szlaków jadę w stronę elektrowni . Po chwili stwierdzam jednak ,że wytyczona przeze mnie ścieżka oddala się . Wracam więc do rozdroża i 100 metrów dalej odnajduję wąska asfaltową ścieżkę , która prowadzi mnie najpierw wzdłuż drogi a potem wspaniałą serpentyną do Petrovki . Początkowo las przysłania jakiekolwiek widoki , ale potem otwiera się wspaniała panorama w stronę elektrowni Doulhne Strane . Jazda trawersem powoduje ,że zapomina się o przewyższeniach , delektując widokiem .

Od Petrovki droga z asfaltowej przechodzi w kamienisto – szutrową . Rower podskakuje niemiłosiernie , ale teraz widoki są jeszcze piękniejsze i ruch rowerowo – pieszy robi się znaczny.

Ze zdziwieniem stwierdzam ,że nie wiedzieć kiedy osiągnąłem schronisko Svycarna . Wiec te wszystkie górki pokonałem gładko , a teraz już tylko asfalt pod sama wieżę Pradziada . Kilka minut i w razem z tłumem turystów , którzy tworzą tu żywe fale podziwiam przepiekany widok Wysokiego Jesenika .

Zakładam cienką kurtkę i jadę do Karlovej Studzianki . W tym uroczym uzdrowisku zamierzam coś zjeść . Po krótkich poszukiwaniach robię zakupy w dośc obskurnym sklepie i ruszam w stronę miejscowości Vidly . To co kiedyś sprawiało mi wiele problemów , teraz pokonuje z uśmiechem na twarzy . Przez Jesienikiem najeżdżam na wypadek z udziałem rowerzysty . Ktoś po polsku krzyczy – on oddycha , jest już wielu ludzi , jedzie pogotowie i policja….nic tu pomnie.

Chwila refleksji…. no cóż jadę dalej. W przydrożnej restauracji zamawiam coś na chybił trafił z karty dań . Czekam dość długo ale dostaje smacznie zapieczone mięso w placku ziemniaczanym. Pochłaniam to popijając obficie Kofolą .

Teraz mam jeszcze na tyle siły aby pokonać wzniesienie pod Jaskinie na Pomezi a potem pod Przełęcz Lądecką .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Elektrownia Dlouhé Straně - jeden z siedmiu cudów Czech - na rowerze Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 51,17 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 883 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 182 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Elektrownię odwiedziłem już kilka razy , pieszo , na rowerze , na biegówkach . Rowerem najczęściej asfaltową drogą , ta którą jeżdżą także auta . Tym razem auto zostawia w miejscowości Loucna . Znalazłem tu duży , pusty i bezpłatny parking . Rowerem jadę do miejscowości Marsikov . Na chwilę przystaje przy drewnianym kościele Św Michała . Tu zaczyna się podjazd . Temperatura daje się we znaki mimo ,że jest jeszcze dość wcześnie . Na szczęście dość szybko zaczyna się las a przy drodze płynie strumień . Wspinam się więc powoli podążając do górnego zbiornika elektrowni . Osiągam prawie 900 mnpm i wtedy zaczyna się długi zjazd ........jedzie się pięknie , ale wiem teraz ,że na krótkim odcinku pokonam około 600 metrów przewyższenia . Trasa faktycznie jest wymagająca , Spotykam tu kliku pieszych i 4 rowerzystów , 3 na elektrykach i jeden młodzik na góralu ....czuję się trochę jak dinozaur :),

Do górnego zbiornika turyści dowożeni są autobusami / Ci którzy zwiedzają elektrownię / oraz podchodzą od wyciągu z miejscowości Kouty . Tłoczno więc dziś . Temperatura na moim GPS 35 stopni....czas się ochłodzić na długim zjeździe

Nawiguj

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

