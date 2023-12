Ścieżki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia? Zobacz podpowiedzi wypraw

Szukasz pomysłu na ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 stycznia w woj. opolskim ma być od 0°C do 2°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA POD ŚNIEŻNIKIEM 7.8 KM , PĘTLA OSTOJA 13,4 KM, PĘTLA JODŁÓW 13,1 KM Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,17 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 568 m

Suma podjazdów: 1 670 m

Suma zjazdów: 1 859 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Dziś zaczynam w Międzygórzu . Pomimo ,że jeszcze dość wcześnie to parking prawie pełny . Sporo ludzi podążą na Śnieżnik , ale wielu wybiera single . Byłem tu już w zeszłym roku . Przyjechałem wtedy ze Stronia Śląskiego . Teraz jednak jest tu dodatkowo pętla Jodłów , dzień krótki , więc zaczynam tutaj .

Pomimo chłodnego dnia na singlach ruch spory . Pętle pod śnieżnikiem i Ostoja opisałem już poprzednio . Pętla Ostoja jest ciekawa . Dość szybka i trudna technicznie . Rowerzystów tutaj akurat nie spotkałem . Na trasie cudne widoki . Odbiłem trochę w kierunku Międzylesia na pętle Międzylesie . Ale szybko się zorientowałem ,że to jednak dość daleko a dzień jak się rzekło krótki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Dzbanów i Czerwieńczyce Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 106,71 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 452 m

Suma podjazdów: 1 071 m

Suma zjazdów: 1 070 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnych krzyży pokutnych . Tym razem jadę dość daleko , za Kłodzko do małej miejscowości Czerwieńczyce . Odnalezienie krzyża nie nastręcza trudności , stoi przy bramie na cmentarzu przy kościele . W drodze do Czerwieńczyc , w Ławicy moją uwagę przykuwa zamek . Zamek częściowo odnowiony . Na placu składowane są pontony Ski-raft , a w zaadaptowanych pomieszczeniach gospodarczych stworzono ekspozycje , widoczne na moich zdjęciach . Ciekawe miejsce .

W drodze powrotnej do domu w miejscowości Dzbanów odnajduję jeszcze jeden krzyż pokutny .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na wieżę widokową Hranicny Vrch Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 64,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 019 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Dziś padło na Prudnik. 37 lat temu w znajdujących się tam wtedy koszarach zameldowałem się celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Na bramie, gdzie teraz jest tablica pamiątkowa, wisiał baner z napisem "Witamy was", a z tyłu "Mamy was". W jednostce na szkole podoficerskiej spędziłem 4 miesiące, praktycznie nie opuszczając koszar. Dziś po opuszczonych koszarach mogłem przejechać się rowerem. Pewnie brzmiały tam jeszcze zwrotki wojskowych piosenek "Kalina, malina", "Piechota"... i wymarsze na słynne wzgórze 108. Po chwilach zadumy ruszam w stronę słynnego wzgórza i poligonu. Dalej do czeskiej granicy i przez ponad 30 km szutrowo-błotnistych dróg odwiedzam kolejne wieże widokowe. Najładniejsza, a zarazem bezpłatna, znajduje się na Hranicnym Vierchu.

Przemierzyłem ładny kawałek dość dzikich i pustych Gór Opawskich.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Głuchołazach

🚲 Trasa rowerowa: Nysa -- Kamieniec Ząbkowicki Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,88 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 524 m

Suma zjazdów: 451 m Rowerzystom trasę poleca AlterSpider

Dziś wyprawa Nysa - Kamień Ząbkowicki a w niej : Dom Wagi Miejskiej (niem. Waagehaus Kämmereigebäude) – zabytkowy budynek przy ulicy Sukienniczej, w bloku kamienic śródrynkowych w Nysie. Wieża Wrocławska (Wieża Bramy Wrocławskiej, Biała Wieża) – gotycka budowla obronna, jedna z kilku zachowanych części średniowiecznych obwarowań miejskich Nysy, wraz z Wieżą Ziębickią i fragmentami murów obronnych. Fort II, albo Regulicki jest najdalej na północ wysuniętym dziełem nyskiej twierdzy. Konstrukcyjnie niemal identyczny z fortem I, i również jak on powstał jako dzieło prowizoryczne w latach 1865-66 i przebudowany na fort stały w latach 1871-73. Posiada narys czworobocznej lunety z wklęsłą ścianą szyjową. Jest fortem jednowałowym z trawersami i schronami na wałach dla piechoty i artylerii. Pod wałami znajdują się kazamaty koszarowo gospodarcze. W przeciwieństwie do swego bliźniaka fort III posiada chodniki przeciwminowe. Mur szyjowy niski umożliwiał wgląd i ostrzał z Obwałowań Wysokich znajdujących się zaledwie 550 m stąd.

Od 1934 roku służył jako magazyn sprzętu wojskowego, po roku 1945 również.

Obecnie gospodarzem obiektu jest Fundacja Twierdza Nysa i w sezonie turystycznym jest udostępniony do zwiedzania.

Fort Bombardierski założony na narysie kleszczowym 4 ramiennej gwiazdy z północnym ostrzem lekko zaokrąglonym. Wielkością cały fort odpowiada rozmiarom jednego naroża Fortu Prusy. Wały ziemne oskarpowane cegłą z profilem dla piechoty i trzema ławami artyleryjskimi w narożach oraz pochylniami wjazdowymi z poziomu dziedzińca . Pod wałami kazamaty koszarowo-magazynowe. Brama wjazdowa w formie przecięcia wału pośrodku kleszcza południowego. Oskarpowanie kleszcza północnego zniszczone. Sucha fosa z oskarpowanym cegłą przeciwstokiem przegrodzona murem /grodzią/ przy ostrzu północnym i wschodnim tj. na stykach z dalszymi obwarowaniami. Fort użytkowany przez wojsko /hodowlę świń/ ulega dewastacji zarówno od strony dziedzińca i kazamatów jak roślinności na wałach i przedstoku.

Zamek w Otmuchowie – budowla wzniesiona w średniowieczu, rozbudowana w latach 1585–1596 w stylu renesansowym, przebudowana w XVII w. w stylu barokowym, rezydencja biskupów wrocławskich do 1810.

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – monumentalny zabytkowy pałac neogotycki z XIX wieku znajdujący się w mieście Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: WOKÓŁ ZALEWU RYBNICKIEGO Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 317 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo.(1) Szlak koloru CZERWONEGO prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km szlak skręca w lewo, my jedziemy prosto (2) przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. (3, 4) Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Dalej prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Kierujemy się w prawo. (5) Teraz cały czas prosto przez las (6) aż do Zwonowic. Wyjeżdżając z lasu, po lewej stronie widzimy cel naszej podróży – Elektrownię Rybnik. (7) Teraz czeka nas odcinek asfaltowy. Jedziemy w dół do głównej drogi. Skręcamy w lewo i po znakach kierujemy się na Rybnik. Jeśli dopisze nam pogoda, można podziwiać ciekawe widoki na trasie, ale trzeba też uważać na ruch samochodów. Na skrzyżowaniu z drogą Rudy – Rybnik skręcamy w prawo. Ścieżka prowadzi brzegiem „rybnickiego jeziora”. (8) Wraz z końcem wody droga skręca w lewo, następnie w prawo. Wjeżdżamy na most i jedziemy w lewo. Teraz drogą asfaltową jedziemy w stronę elektrowni. Po lewej stronie mijamy ogromne budynki. Skręcamy na skrzyżowaniu w prawo. Po lewej mamy jeszcze większe kominy. Mijamy ośrodek szkolenia kierowców. Na rondzie skręcamy w prawo pod górę. Dojechaliśmy do skrzyżowania z drogą numer 78. Skręcamy w lewo. Jedziemy w dół. Na światłach skręcamy w lewo w Komisji Edukacji Narodowej. Jedziemy prosto przez Nową i Starą Grabownię. Po lewej stronie znowu widzimy elektrownię, ale z innej perspektywy. Droga prowadzi pomiędzy dwoma jeziorkami. (9, 10) Na krzyżówce skręcamy w lewo. Drogą leśną dojeżdżamy do kolejnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. Za torami w prawo. A przed nami takie widoki (11, 12, 13) Jedziemy szlakiem wzdłuż torów. Są trzy możliwości jazdy. Im szybciej skręcimy w lewo tym bliżej tamy wyjedziemy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Kapliczka powodzian w Lądku Zdroju Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 276 m

Suma podjazdów: 520 m

Suma zjazdów: 518 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Planowanie tras rowerowych w grudniu nie ma większego sensu . Planowałem wyjazd w kierunku przełęczy Płoszczyna a potem może Stare Mesto . Z każdym przejechanym kilometrem spadała temperatura a w Nowej Morawie było już poniżej minus 1, wiatr , mgła .....lepszym rozwiązaniem okazały się tereny w okolicy Lądka Zdroju . No i wyszła taka pętelka po okolicy .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: SYFON KŁODNICKI Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,15 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 110 m

Suma zjazdów: 110 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88 KuzniaWsiodelku.pl poleca: Jedziemy drogą BARACHOWSKA skręcamy w OD LOTNISKA (1) i prosto w góra i dół aż do skrzyżowania z drogą Dziergowską. Jedziemy w prawo, zaraz w lewo. (2) Tą drogą docieramy do “Od Mostka Raciborskiego”. Skręcamy w lewo. Droga z szutrowej zamienia się w piaskową i prowadzi po obrzeżach wykopu kopalni piasku. (3, 4, 5) Jedziemy po łuku i przed kolejnym wirażem w prawo skręcamy w lewo w stronę lasu aby znowu wylądować na “Od Mostka Raciborskiego”. Jedziemy w prawo w stronę torów kolejowych. Po lewej mijamy “jeziorka pokopalniane”. (6) Mijamy tory kolejowe. Główna droga prowadzi w prawo a my skręcamy w lewo w gęściejszy las. Przejeżdżamy koło osiedla domków jednorodzinnych. Przekraczamy główną drogę Kuźnia Raciborska – Kędzierzyn-Koźle. Jedziemy przyjemnie z górki w dół. Na rozwidleniu skręcamy w prawo. Patrząc w prawo widzimy różnego rodzaju zwierzęta z gospodarstwa agroturystycznego. Trasa następnie prowadzi nas dwa razy w lewo i na końcu w prawo. Kolejną krzyżówkę pokonujemy w lewo. Teraz dłuższy odcinek pokonujemy między drzewami. Wyjeżdżamy na drogę, gdzie skręcamy mocno w lewo, prosto i w prawo. Kolejno w lewo na wał i prosto do mostu. Za mostem prosto. Trasa ciągnie się wzdłuż wału. Przejeżdżamy prosto przez drogę Cisek – Bierawa. Trasa wije się wśród pól gdzie można spotkać nie tylko ludzi. (7) Po prawej stronie mijamy staw. Skręcamy w lewo. Jedziemy głównym szlakiem w stronę Kościoła. Kawałek za nim nasza trasa skręca w lewo następnie w prawo. Teraz znowu dłuższy odcinek prosto. Przecinamy drogę Kędzierzyn – Gliwice. Dojeżdżamy do wiaduktów, pod którymi przejeżdżamy, zaraz za nimi skręcamy lekko w lewo w stronę lasu. Pedałujemy ciągle przed siebie.(8) Docieramy do asfaltu gdzie skręcamy w lewo na wiadukt. Zjeżdżając z wiaduktu nie można się zbytnio rozpędzić ponieważ na łuku drogi skręcamy w prawo i znowu w prawo w stronę Leśniczówki Biały Ług. Na dużej krzyżówce skręcamy w lewo. Docieramy do wałów Kanału Gliwickiego. (9) Mijamy śluzę. Przejeżdżamy prosto przez drogę nr 40 i wałem kręcimy w stronę działek i lasu. Ciągle po prawej mamy kanał. Docieramy do Syfonu Kłodnicy. (10, 11) Dalej jedziemy pomiędzy Kanałem i działkami. Na końcu działek skręcamy w lewo. Jedzie się przyjemnie asfaltową drogą. Dojeżdżamy do głównej drogi kręcimy w lewo i zaraz w prawo w Jodłową, następnie w lewo w Starowiejską, prawo w Gajową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w stronę lasu za niedużym budynkiem. Na leśnej krzyżówce w lewo w stronę cmentarza. Mijamy jeden skręt w prawo na kolejnym skręcamy. Droga prowadzi u podnóża nasypu kolejowego. Troszkę wspinaczki i docieramy do kolejnej śluzy na Kanale Gliwickim. (12) Zjeżdżamy ze śluzy w stronę torów kolejowych. Cały czas lasem przed siebie. Wyjeżdżamy z lasu. Po lewej stronie mamy tory kolejowe. Docieramy do drogi nr 423. Skręcamy w lewo. Za mostem nad Kanałem Kłodnickim skręcamy w prawo. Od razu w lewo między domki jednorodzinne. Droga asfaltowa zmienia się w kamienistą i później w polną. Docieramy do ściany krzewów i skręcamy w prawo. Wyjeżdżamy z polnej drogi i skręcamy w lewo. Jadąc kawałek przed siebie zjeżdżamy z drogi w lewo gdzie znajduje się Fort Fryderyka Wilhelma. (13, 14) Wracamy do głównej. Jedziemy w prawo na most. Po prawej widać śluzę. Na światłach jedziemy w lewo. Następnie skręcamy w prawo w Sądowa. Docieramy do Rynku. Jedziemy prosto przed siebie. Później skręcamy w prawo. Na końcu tej drogi znajdują się mury zamku w Koźlu. Jedziemy w lewo. Później w prawo drogą brukową docieramy to tablic opisujących Zamek. (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) Wracamy w dół i jedziemy w prawo. Z ulicy Konopnickiej skręcamy w lewo w Spółdzielców, następnie w lewo w Skarbową. Mijamy dworzec autobusowy gdzie skręcamy w prawo w drogę nr 418. Jedziemy asfaltem wśród samochód. Skręcamy w lewo w stronę Ciska (nr drogi 410). Teraz ta droga wyznacza nam trasę powrotną. Wjeżdżamy na most nad Odrą. (kiedyś stał tutaj most z drewna

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Piękna polska złota jesień w Górach Złotych Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 086 m

Suma zjazdów: 1 079 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Piękny pogodny dzień chociaż już po połowie października . Wyruszam trochę bez celu , a może w poszukiwaniu jesieni . Wspaniała trasa w kierunku Gaju , widok na Krowiarki , Masyw Śnieżnika a potem cicha i jakby opuszczona miejscowość Gaj . Potem leśnymi drogami docieram do Chwalisławia i kilka kilometrów asfaltową drogą do Złotego Stoku . Zatrzymuje się obiad w barze przy kopalni złota . Do domu wracam singlami . Trasa jakby znana ale dziś zupełnie inna

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: „Śladami św. Wojciecha”, szlak niebieski Początek trasy: Wołczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 78 m

Suma zjazdów: 74 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Promocja_wieruszow

Atrakcje na szlaku: Lubczyna - Zespół Dworski (dwór Sczanieckich z 1913 r, park podworski pomnik przyrody, gorzelnia 1 ćw. XX w, 2 obory z 1 ćw. XX w, spichlerz zbożowy 1 ćw. XX w, 3 czworaki 1 ćw. XX w. Wyszanów - grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne IX-XIII w., zwane ,,Armencka Góra”, ,,Kośmider”, ,,Łysa Góra” Cieszęcin - kościół drewniany z 1789 r. (Diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha, a w nim relikwie świętego Wojciecha), lipa drobnolistna - pomnik przyrody

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch

Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

