Ścieżki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. opolskim ma być od 5°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 33% do 64%. W niedzielę 07 stycznia w woj. opolskim ma być od 3°C do 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 44% do 63%. 🚲 Trasa rowerowa: ZAMEK TWORKÓW Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 144 m

Suma zjazdów: 145 m Mazi88 poleca tę trasę KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główną drogą skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę, most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Asfaltem jedziemy cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w prawo. Droga prowadzi nas do Raciborza. Wjeżdżamy na most, na końcu skręcamy w prawo i wałem jedziemy przed siebie. Skręcamy w prawo na kładkę nad Odrą. Później skręcamy w lewo i znowu w lewo. Jedziemy wzdłuż drogi. Przed rondem skręcamy w prawo. Jedziemy pod górę w stronę rynku. Kierujemy się w stronę drogi, która znajduje się na godzinie 11. (ul. Nowa, po lewej mijamy kościół). Na skrzyżowaniu koło sądu jedziemy prosto w ulicę Opawską. Mijamy specyficzne rondo, na którym nadal prosto. Kolejne rondo również pokonujemy prosto. Wjeżdżamy w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Za działkami skręcamy w lewo. Trasa się robi troszkę trudniejsza, ale niezrażeni podążamy przed siebie. Przejeżdżamy pod torami kolejowymi i docieramy do drogi, gdzie skręcamy w prawo i dalej jedziemy przed siebie. Jedziemy ul. Studzienną do końca i skręcamy w lewo w Sosnowiecką. Mijamy kolejne tory kolejowe. Zaraz za nimi skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż torów (2). Po lewej podziwiamy, jak powstaje zbiornik Racibórz Dolny (1) (ja spotkałem kilka żurawi siedzących w wodzie). Koło kapliczki skręcamy w prawo, od razu w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy przed siebie. (3) Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Poruszamy się cały czas prosto ul. Odrzańską. Skręcamy w lewo w ul. Pomnikową (prowadzą znaki wyznaczające ścieżkę rowerową). Znowu w lewo w Raciborską i w lewo w Niwkową. Następnie w prawo Łąkową. Droga asfaltowa prowadzi w lewo, my jedziemy prosto po ścieżce wśród drzew, tzw. Aleją Hroza. Wyjeżdżamy koło tablicy informacyjnej i młyna (4, 5, 6, 7). Ścieżka prowadzi brzegiem jeziorka (8) i wyprowadza nas u podnóża celu wycieczki - ruin zamku (9, 10, 11). Pod ruinami skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Przecinamy główną drogę. Kierujemy się w ul. Zamkową. Skręcamy w lewo w ulicę Odrzańską. Znika asfalt, pojawia się szuter, którym jedziemy do skrzyżowania z torami kolejowymi, gdzie skręcamy w prawo. Po lewej są stawy, po prawej tory kolejowe. Mkniemy przed siebie. Dojeżdżamy do głównej drogi 936, skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na most. Zjeżdżamy, droga prowadzi po łuku w lewo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Główną, która teraz będzie wyznaczać naszą trasę (żółty szlak). Mijamy miejscowość Buków. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie powstają wały zbiornika Racibórz, a po prawej mamy stawy (12, 13, 14, 15, 16). Żółtym szlakiem docieramy do Lubomi, gdzie skręcamy w lewo w stronę Raciborza. Droga doprowadzi nas do Centrum Handlowego. Na rondzie przed mostem przejeżdżamy na drugą stronę. Jedziemy przez most i za mostem w prawo. Ścieżka prowadzi wałem i pod torami kolejowymi. Na kolejnym moście skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w stronę Ciechowic. Przed Zawadą Książęcą odbijamy w prawo w asfaltową drogę wśród pól – „obwodnicę" tej miejscowości. Dojeżdżamy do głównej, skręcamy w prawo. Później skręcamy na Kuźnię Raciborską. Mijamy Turze. W Siedliskach koło remizy skręcamy w prawo w stronę lasu. Mijamy tory kolejowe. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy prosto i jesteśmy w miejscu startu wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Nowolesie, Zimnodół , Gębczyce, Chociwel, Jaksin, Brożec, Jegłowa Początek trasy: Nysa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 530 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Auto pozostawiam na parkingu bezpłatnym przy rondzie Sybiraków . Może niezbyt szczęśliwe miejsce ale punkt całkiem dobry. Ruszam w stronę Białego Kościoła . Te 20 km to najtrudniejszy dziś odcinek trasy . Pierwszy krzyż w Nowolesiu wmurowany w mur kościelny . Od tej pory trasa bardziej MTB , Kolejny krzyż między dwoma dębami w Zimnodole . Wygląda jakby był odlany z cementu . Teraz już poszukuje tzw. "cygańskiego krzyża " . Znajduje go w sercu Gór Strzelińskich na czerwonym szlaku PTTK z Gromnika do Strzelina. Krzyż bardzo dobrze oznaczony . Najtrudniej było tam dojechać przedzierając się przez krzaki . Po drodze odwiedzam wieżę na górze Gromnik . Teraz krzyż w Jeglowej , wmurowany w mur przykościelny , trudno go dostrzec . Krzyż w Chociwelu stoi przy drodze , a obok niego pozostałość kolejnego , zarośniętego trawą . Brożec , tutaj wielki krzyż przed murem kościelnym i kolejne trzy stanowiące fragment chodnika . Teraz już Jaksin w kierunku Borka Strzeleckiego i trzy stojące przy drodze monolityczne krzyże .

🚲 Trasa rowerowa: Biskupia Kopa Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 140,59 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 681 m

Suma podjazdów: 1 818 m

Suma zjazdów: 1 819 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Cel był w zasadzie jasno określony , Sowia Góra albo Biskupia Kopia , tu i tu jest wieża widokowa , tu i tu trzeba się troszkę pomęczyć aby wjechać rowerem na szczyt.

W końcu wybór padł na Biskupią Kopę , byłem tam ostatnio dwa lata temu , trasa jest malownicza a szczyt godny ponownego zdobycia.

Trasa wiedzie przez Przełęcz Starogierałtowską , na której dziś oprócz stojących jeszcze rzeźb spotkałem dwoje młodych czechów , którzy noc spędzili na granicy w maleńkim namiocie.

Dalej droga wiedzie w kierunku miejscowości Żulova i Cerna Voda , gdzie już od rana „kłębią „ się tłumy rowerzystów a i pewnie mieści się tu jeden z najwcześniej otwieranych w niedzielę sklepów rowerowych.

Droga do Mikulovic biegnie asfaltem. W tej miejscowości na głównym skrzyżowaniu ze światłami wybieram kierunek „na wprost” . W lewo droga wiedzie do Głuchołaz , a na wprost do Zlatych Hor.

Po około 7 kilometrach docieram do skrzyżowania . W prawo droga do Jesenika przez Rejviz . Miejscowość jest punktem wypadowym do wycieczek pieszych, rowerowych oraz dla narciarzy biegowych dla całego obszaru Jesionków, w tym masywów Keprnika i Seraka.

W obrębie miejscowości położone jest Wielkie Jeziorko Mchowe, usytuowane pośrodku bagien. Aby nie niszczyć rzadkiej, endemicznej roślinności, doprowadzono do niego drogę zbudowaną z desek osadzonych na palach.

W lewo droga prowadzi do Zlanych Hor a obok znajduje się darmowy parking dla aut osobowych z którego można dojść lub dojechać rowerem do młynów rudy złota.

Jest to średniowieczny skansen górniczy z funkcyjnymi eksponatami, które przypominają okres największego rozkwitu miasta Zlaté Hory połączonego z wydobyciem złota. Górska dolina z kołami wodnymi zbudowanymi prostopadle do zbocza góry tworzy czarujący zakątek stwarzający wrażenie, iż tu zatrzymał się czas.

Zatrzymuję się na chwilę , robie parę fotek.. Niedaleko znajduje się mała restauracja , gdzie sądząc z ilości odwiedzających je osób można nieźle zjeść.

Dalej udaję się do miejscowości Zlate Hory. Podziwiam odnawiane kamieniczki i piękniejący rynek. W oddali widać wieżę Kopy Biskupiej , gdzie musze się jeszcze dziś dostać. Szukam jakiejś trasy rowerowej , ale na próżno. Jadę więc znaną mi drogą asfaltową prowadzącą za miasto. Cały czas po lewej stronie mam wieżę. W końcu droga dochodzi do parkingu , na którym znajduje się wiele samochodów , wiele osób w tym miejscu rozpoczyna swoja wędrówkę na szczyt. Jest to chyba najkrótsze dojście na górę. Około 3 km do wieży.

Droga jest męcząca dla pieszych . Rowerem trudno wjechać na sam szczyt.

Na szczycie mieści się wieża widokowa zbudowana z kamienia w 1898 r. z okazji 50 - lecia panowania cesarza Fraciszka Józefa I. Jest wysoka 18 m i najstarsza w Jesionikach. Stoi w miejscu drewnianej wieży widokowej z roku 1890, w której była umieszczona w roku 1896 pierwsza filia urzędu pocztowego na terenie Moraw. Od roku 1996 po rekonstrukcji jest udostępniona dla zwiedzających.

Na szczycie wielu turystów , trochę rowerzystów.

Po chwili wytchnienia w drogę powrotną ruszam w kierunku schroniska. Tutaj droga dla rowerow też nie najlepsza, miejscami trzeba niestety rower prowadzić . Sytuacja poprawia się w okolicy schroniska , gdzie trafiam też na ścieżkę rowerową.

Drogą kamienisto szutrową dojeżdżam do Pokrzywnej , stąd już drogą asfaltową w kierunku Głuchołaz , Nysy……i do domu.

Oczywiście nie polecam każdemu przejechanie całej trasy na rowerze , ale rejon godny jest odwiedzenia, góra pozostanie dla mnie wyzwaniem tym bardziej ,że nie udało mi się tam wjechać bez pchania roweru.

A więc do następnego razu.

🚲 Trasa rowerowa: Rychlebske stezky, Cerna Voda Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 17,42 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 375 m

Suma podjazdów: 436 m

Suma zjazdów: 440 m Piotrj poleca tę trasę Dwadzieścia kilometrów od Głuchołazów w miejscowości Cerna Voda czesi pokazali, jak w pozornie mało atrakcyjnej okolicy zrobić wspaniała, wymagającą trasę enduro.

Cerna Voda to mała miejscowość odpowiednia do spędzenia rowerowego weekendu. Nocleg można znaleźć w prywatnych kwaterach lub w Hotelu Cerna Voda. Warto wybrać hotel, ze względu na panujący tu klimat. W zasadzie tylko rowerzyści(po południu dodatkowo ubłoceni). Hotel jest czysty, ceny akceptowalne, kuchnia bardzo przyzwoita. Jednak tu przyjeżdża się na rower i to jest najważniejsze, w tych niepozornych górach wytyczono i wybudowano wspaniałe ścieżki.

Wycieczkę rozpoczynamy w parkingu przy hotelu. Początek wiedzie drogą asfaltową, po opuszczeniu terenu zabudowanego asfalt kończy się i droga robi się szutrowa. Po około trzech kilometrach zaczyna się prawdziwa zabawa. Ścieżka robi się wąska, pojawiają się kładki, korzenie na ścieżce i duże kamienie. Większość trasy prowadzi lasem, więc na podziwianie widoków nie ma co liczyć. Trasa jest ciągle modernizowana. Praktycznie co miesiąc pojawiają się kolejne nowe odcinki.

Jak spędzić drugi dzień weekendu? Okolice poprzecinane są wieloma drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc nie będzie problemu ze znalezieniem czegoś łatwiejszego.

Uwaga. Najbliższy bankomat jest Javorniku!

🚲 Trasa rowerowa: SUDETYSPORT Na Śnieżnik 1 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,64 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 494 m

Suma podjazdów: 678 m

Suma zjazdów: 683 m Trasę dla rowerzystów poleca Myszor1980

Malownicza trasa częściowo asfaltowa, częsciowo szlakami leśnymi.

Pętla z Siennej przez Janową Górę , Kletno, Halę pod Śnieżnikiem. Powrót przez Żmijowiec , Przełęcz Żmijowa Polana i Przełęcz Puchaczówka do Siennej

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: SUDETYSPORT Asfaltowa Nr 1 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 351 m

Suma podjazdów: 390 m

Suma zjazdów: 387 m Trasę dla rowerzystów poleca Myszor1980

Trasa asfaltowa z Siennej przez Stronie Śl. wieś, przy Zalewie Stara Morawa, dalej przez Kletno i Janową Górę z powrotem do Siennej.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne Ścinawa N, Rynarcice, Korfantów, Prusinowice, Pakosławice , Reńska Wieś, Rochów Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,25 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 533 m

Suma zjazdów: 528 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Pomimo przeraźliwego wiatru , dziś kontynuuję poszukiwania krzyż pokutnych . Tym razem powiat nyski . Początkowo chciałem zaparkować auto gdzieś na skraju Nysy , ale po półgodzinnych poszukiwaniach parkuję przy boisku w Kondratowej . Teraz ruszam w kierunku Ścinawy Nyskiej . Tam dwa krzyże wmurowane w górną bramę wejścia do kościoła . Niby proste , ale ich odnalezienie pochlania sporo czasu . Są ledwo widoczne . Dalej Rynarcice , tam krzyż stoi po prawej stronie wejścia na teren kościoła .

W Korfantowie krzyż ładnie wyeksponowany na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Prudnickiej . W Prusinowicach i Pakosławowicach i Reńskiej Wsi krzyże stoją tuż przy kościołach .

Teraz już kierunek Nysa . Po drodze krzyż w w Złotogłowicach - Rochowie . Chcąc minąć rozmokłe pola ruszam asfaltem i nadkładam drogi . W polach za działkami odnajduję ostatni w dniu dzisiejszym krzyż.

🚲 Trasa rowerowa: Wieża widokowa na Wapniarce Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 90,78 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 226 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 972 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Dziś wyruszam w stronę niewielkiego wzniesienia w okolicach miejscowości Żelazno. Wzgórze Wapniarka w Krowiarkach. Na szczycie drewniana wieża widokowa. Na miejsce podążam w większości drogami bocznymi, tylko dwa niewielkie fragmenty drogami o większym nasileniu. Z wieży podążam zielonym szlakiem pieszym, tzw. Kłodzką Drogą św. Jakuba. W okolicy Gorzanowa odnajduję położoną w lesie, jakby zapomnianą kaplicę. Potem zaglądam jeszcze do pałacu w Gorzanowie. Cały czas trwa tam remont. Powrót przez przełęcz Droszkowską.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,18 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 83 m

Suma zjazdów: 75 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca Ruszamy z parkingu koło stadionu. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy Kościół i skręcamy lekko w prawo. Drogą Raciborska jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w lewo w drogę pomiędzy lasem i szkołą. Jedziemy cały czas prosto. Z lewej mamy działki. Po drodze oglądamy piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo. (1) Szlak koloru CZERWONEGO. Droga prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km skręcamy w lewo (2 aktualnie tego płotu już nie ma) Jedziemy w stronę potoku. Po prawej i lewej stronie są miejsca bytowania bobrów. Na kolejnej krzyżówce (po lewej mamy Leśniczówkę Krasiejów 3) pedałujemy prosto. Mijamy następną Leśniczówkę Wildek (4) Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Wjeżdżamy do wioski. Mijamy straż pożarną i na krzyżówce z główną drogą skręcamy w lewo. Przy przystanku autobusowym skręcamy w prawo w drogę szutrową. Mijamy mały staw.(5) I dotarliśmy do celu wycieczki. (tak wyglądał kiedyś ten most 6, więcej w galerii) Przejeżdżamy przez most i wkraczamy w las. Główną ścieżką prosto podążamy pośród drzew. Docieramy do skrzyżowania z krzyżem. (7) Skręcamy w lewo. Asfaltem dojeżdżamy do Barachowskiej. Skręcamy w lewo i przed siebie do stadionu.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Lesica Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 531 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 438 m Januszek_44 poleca tę trasę

Dziś wyruszam w poszukiwaniu kolejnego kamiennego krzyża . Tym razem Lesica . Mała wioska koło Międzylesia . W tej okolicy w lesie stoi kolejny taki krzyż . Do Lesicy docieram dość szybko . W samej wiosce jest tablica informacyjna na której jako jedna z atrakcji znajduje się wspomniany krzyż . Niestety trudno znaleźć tu kogoś kto wskazałby to miejsce . Jadę więc powoli i szukam jakiś znaków . Dobrze ,że krzyż jest naprawdę duży i przy dużej uwadze widoczny z drogi .

Jest to jeden z ładniejszych krzyży pokutnych , w miejscu którym stoi robi naprawdę duże wrażenie .

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne.

Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

