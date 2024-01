Ścieżki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Sprawdź proponowane szlaki

Rozmyślasz nad trasę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. opolskim ma być od 2°C do 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 34% do 71%. W niedzielę 07 stycznia w woj. opolskim ma być od -1°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 49% do 78%. 🚲 Trasa rowerowa: Skalna Brama i Trojak Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 349 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Tym razem krotka wycieczka w okolice Lądka Zdroju. Po około 3 km, koło stacji CPN trzeba wjechać na szlak rowerowy R2 i kierować się w górę w stronę Zamkowego Rozdroża. Po drodze zauważymy wiele szlaków rowerowych, które mogą stanowić pomysł na następne wycieczki. Po osiągnięciu Zamkowego Rozdroża (stąd też szlaki biegną w stronę Czech) niebieskim szlakiem tak naprawdę trzeba przepchać rower do Skalnej Bramy, czyli granitowej turni na Trojaku. Potem już kawałeczek i jesteśmy na punkcie widokowym. Wycięto tu trochę drzew, dzięki temu samo miejsce stało się bardziej eksponowane. Trojak to jedno z często odwiedzanych miejsc przez lądeckich kuracjuszy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Racibórz - Bohumin przez 3 rezerwaty przyrody Początek trasy: Baborów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,61 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 1 689 m

Suma zjazdów: 1 666 m Mique poleca tę trasę

Celem wycieczki było zapoznanie się z 3 rezerwatami przyrody na pograniczu polsko- czeskim: Góra Gipsowa, Rozumice i czeski Darenec. Było trochę pchania rowerów przez krzaczory, sporo podjazdów i zjazdów, ale czego się nie robi dla idei :-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - Lubiatów , Nowaki, Radzikowice, Jędrzychów , Starowice Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 585 m

Suma zjazdów: 570 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Luty a dziś bardzo ciepły dzień . Po ostatnich mrozach to wielka odmiana. Wybieram się w poszukiwaniu kolejnych krzyży . Trzeba jeździć coraz dalej od domu . W okolicach Lubiatowa szukam jakiegoś miejsca aby spokojnie zaparkować , ale to małe miejscowości i dopiero w Starczówku koło kościoła znajduje jakiś plac .

Ruszam w kierunku Lubiatowa . Pierwszy krzyż znajduje nad potokiem , jakieś 150 m od głównej drogi . O tej porze roku jakoś można do niego dojść , ale w lecie , przebić się przez gęstwiny , nie będzie prosto. Kolejny krzyż w Lubiatowie stoi przy kościele . W miejscowości Nowaki krzyż odnajduje także przy kościele , trochę zarośnięty. W Radzikowicach jeden z krzyży stoi "na rogu " kościoła a drugi przy plebani , nie oznaczonej , przy metalowej siatce . W Starowicach uwagę przykuwa zabytkowa kapliczka na skrzyżowaniu dróg , a przy niej niepozory krzyż . W Jędrzychowie / prawie na rogatkach Nysy ? na skrzyżowaniu dróg Chełmońskiego i Wiejskiej stoją kolejne dwa krzyże .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na zamek w Międzylesiu Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 481 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 497 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Dziś rowerowa wycieczka na trasie , której dawno już nie przejechałem . W Starym Mescie należy przejechać fragment drogi szutrami ponieważ kładziony jest nowy asfalt na trasie do Hanuszovic. Za Hanuszovicami zjeżdżam w stronę Jeraba . Trudny i długi podjazd , ale tu także niespodzianka położono nowy asfalt . Potem zjazd w stronę Bazyliki górującej nad Hanuszovicami . Dziś tu pustki . Następnie ruszam w stronę przejścia granicznego Boboszów . Zatrzymuje się Międzylesiu . Odwiedziłem zamek , który oferuje noclegi a także zamkową restauracje . Placek po węgiersku niestety mnie nie zachwycił ....może kiedyś tu jeszcze wdepnę .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kamienica i Unikow Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 858 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych .Ponownie opolszczyzna .

Najpierw podążam do Kamienicy , gdzie ostatni umknął mojej uwadze stojący tam przy kościele krzyż . Następnie udaje się w kierunku Paczkowa i z głównej drogi skręcam do Unkowa . Za mostem , przy drodze bez trudu odnajduję kolejny krzyż .

Okolica krzyża jest pięknie wykoszona , widać ,że ktoś dba o to miejsce .

Na całej trasie towarzyszy mi niewielki deszcz ,

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA RACIBORSKA – TWORÓG MAŁY – ZIELONA KLASA – KUŹNIA RACIBORSKA Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 84 m

Suma zjazdów: 85 m Mazi88 poleca tę trasę KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. Mijamy wieżę obserwacyjną. (1) Na skrzyżowaniu (2) skręcamy w lewo – KOTLARSKA. Kończy się asfalt, jedziemy cały czas prosto po ubitych kamieniach. Mijamy ławkę zakochanych, (3) nadal prosto i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. (Znak kieruje Nas do kaplicy) Po lewej mamy drewnianą Kaplicę Św. Magdaleny. Cały czas prosto. Mijamy znak Nadleśnictwo Rudziniec, (4) droga wije się przez las. Po drodze mijamy budowę „leśnej autostrady” (5) Dojeżdżamy do TWOROGU MAŁEGO. (6) Na pierwszej krzyżówce skręcamy mocno w prawo w stronę lasu. Z TWAROGOWSKIEJ skręcamy na DO ŻWIROWEJ. Na skrzyżowaniu z ENERGETYCZNĄ skręcamy w lewo. (jedziemy wzdłuż linii wysokiego napięcia) Następnie skręcamy w prawo NA ORŁY i przed siebie. Zatrzymujemy się pod tablicą i kamieniem upamiętniającym to miejsce. (7) Teraz drogę wyznaczają znaki Leśnej Dydaktycznej Ścieżki Rowerowej. (po drodze mijamy wiele tablic informacyjnych oraz bardzo ciekawe miejsce zwane ZIELONĄ KLASĄ – 8). Drogą NA SZLABAN docieramy do asfaltowej KOTLARSKIEJ. Skręcamy w prawo i na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się jak znak wskazuje w stronę Kościoła w Kuźni Raciborskiej (ZAKAZANA). (9) Mijamy tory kolejowe. Droga wije się wśród drzew. Jesteśmy na skrzyżowaniu z drogą BARACHOWSKĄ, którą już jechaliśmy. Skręcamy w lewo i prosto szlakiem do stadionu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. (1) Droga główna prowadzi lekko w lewo, my jedziemy w prawo :) (2) Droga tam jest mocniej terenowa, przez co ciekawsza. Dojeżdżamy do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Skręcamy w prawo w drogę leśną Marysieńka. Jest to odcinek trasy miejscami z luźniejszą nawierzchnią. Na „rondzie z drzewem na środku” zjeżdżamy na pierwszym zjeździe (3). Jedziemy prosto, wyjeżdżamy w lasu na łąkę, gdzie skręcamy w lewo w stronę gospodarstwa agroturystycznego (4, 5). Jedziemy wzdłuż płotu. Po prawej stronie mamy „las”. Przekraczamy drogę prowadzącą na piaskownię. Jedziemy w lewo wzdłuż wyrobiska. Przed nami Babiczok (6, 7). Koło wiaty skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do kolejnego jeziorka (8). Przy domkach jednorodzinnych skręcamy w lewo. Płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej prowadzącej do Raciborza. Skręcamy w lewo i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo koło kapliczki. Z szutru skręcamy w prawo na asfalt. Teraz podążamy cały czas przed siebie. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Z ulicy Sobieskiej skręcamy w Konarskiego. Przekraczamy tory kolejowe. Asfalt znika, a pojawia się droga polna, którą przemy przed siebie. Ścieżka prowadzi w prawo. Znowu przekraczamy tory kolejowe. Wjeżdżamy w las, na rozwidleniu w lewo. Kolejną krzyżówkę (9) pokonujemy prosto. Droga prowadzi nas po lesie, po pewnym czasie główny szlak skręca w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Prosto można jechać do drogi prowadzącej z Kuźni do Nędzy. My udajemy się w lewo. Wyjeżdżamy na ścieżce prowadzącej nas wzdłuż torów. Koło leśnego przejazdu kolejowego skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i cały czas jedziemy prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły - miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Malinową Drogą do Lądka Zdroju Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 293 m

Suma podjazdów: 444 m

Suma zjazdów: 441 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

W nocy trochę popadało , nic wielkiego , ale drogi śliskie . Uciekam więc do lasu . Wracam właściwie na Rozdroże Zamkowe , tam gdzie biegnie fragment singla o nazwie Trojak . Wczorajsza analiza mapy zrodziła u mnie wątpliwości odnośnie całkowitego przebiegu tej trasy . Oficjalna / jak do tej pory /mapa wskazuje ,że singiel powinien przebiegać Malinową Drogą i Drogą Wielką Okólną . Nigdzie tam singla nie zauważyłem , a trasa była bardzo przyjemna , temperatura w górach minus 5

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Gliwicka Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 2 454 m

Suma zjazdów: 2 479 m Mirek63pl poleca tę trasę

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK pętla Złota i Chwalisław Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,79 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 312 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 824 m Januszek_44 poleca tę trasę Kiedy na wiosnę jechałem tymi pętlami , były dopiero co "oddane do użytku " Na pętle Chwalisław tak naprawdę nie można było wjechać bo były tam wiatrołomy . Przeniosłem rower przez powalone drzewa , szukałem śladów singla . Potem przez długi czas na bramkach wisiały ostrzeżenia. Dziś zakazów nie ma , obie pętle przejezdne . Na singlu Chwalisław widoczne ślady zniszczeń po wiatrołomach , trochę błota i jakieś niewielkie przeszkody . Poza tym przyjemnie , no i grudzień jakby nie było .

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

