Sebastian Świderski przyjechał do Byczyny. Nagradzał laureatów konkursu o siatkówce

Nagrody laureatom wręczali m.in. Sebastian Świderski, wybitny siatkarz, ponad 300-krotny reprezentant Polski, a obecnie prezes PZPS, Waldemar Kobienia (prezes Opolskiego Związku Piłki Siatkowej), Przemysław Cygler (prezes honorowy OZPS) oraz Tomasz Poznański (skarbnik OZPS).

- Cieszę się, że są ludzie, którzy nie tylko potrafią wszczepić w was, młodych, chęć do uprawiania sportu, ale także do bycia przy sporcie. To jest wielka rzecz. To jeden z najlepszych pomysłów na propagowanie siatkówki – mówił Sebastian Świderski. – Konkurs ten pokazuje, że siatkówkę można kochać na wiele sposobów. Nie tylko poprzez boisko, nie tylko przez zawody. Miłość tę można przełożyć także na rysunki, wiersze czy fraszki. To pokazuje, że siatkówka jest kochana. Zapraszam was do kibicowania i śledzenia naszych reprezentacji, nie tylko w Paryżu, na igrzyskach, ale na co dzień.