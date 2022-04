Setki Opolan trafią na bruk? Nadchodzi koniec covidowej ochrony lokatorów przed eksmisją

W Prudniku na eksmisję z mieszkań komunalnych czeka 28 lokatorów, którzy długotrwale unikaną płacenia za czynsz.

- Gdy przepisy zostaną zmienione, zaczniemy egzekucję prawomocnych eksmisji – mówi Władysław Podróżny, prezes Zakładu Usług Komunalnych. – To dla nas ostateczność. Jeśli tylko lokator wykazuje chęci, to szukamy rozwiązań polubownych.

- To potrzebna decyzja, oby weszła w życie jak najszybciej – komentuje Mirosław Czupkiewicz, prezes Prudnickiego TBS. – Mam nadzieję, że to zachęci choć część właścicieli niewykorzystanych mieszkań do ich wynajęcia. Ludzie przestaną się bać, w momencie kiedy można będzie zgodnie z prawem usunąć ze swojego mieszkania cwaniaków, wykorzystujących sytuację.