Sieć Aldi otwiera 13 sklep na Opolszczyźnie. Na początek będą specjalne promocje

Market znajduje się przy ul. Kościuszki, na wylocie z centrum miasta w stronę Głuchołaz, na terenie dawnej zajezdni autobusowej. Ma tysiąc metrów powierzchni czyli jest typowy dla tej wielkości marketów spożywczych.

W dniu otwarcia w godzinach od 11 do 19 dla klientów przygotowano degustacje produktów spożywczych, takich jak sery, wędliny czy szeroki wybór słodyczy. Będą też promocje produktów własnych.

– Przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje nie tylko na dzień otwarcia. W kolejnych tygodniach funkcjonowania sklepu na klientów będzie czekać specjalna akcja, dzięki której będą mogli zyskać bony zakupowe o łącznej wartości 100 zł – mówi Marek Ostrówka, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.

Sklep w Prudniku został zaaranżowany zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość. Na parkingu są miejsca przeznaczone tylko dla rodzin z dziećmi, dla małych klientów przygotowano też specjalne wózki. W sklepie będą obowiązywać ciche godziny, podczas których poziom bodźców dźwiękowych będzie zmniejszany.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00