Sierpień miesiącem trzeźwości. Problem nadużywania alkoholu jest w Polsce wciąż poważny. Zaproszenie na czuwanie trzeźwościowe do Winowa Marcin Żukowski

Bez alkoholu można się bawić i dobrze spędzić wakacyjny urlop. pch.vector/freepik Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wakacje i letni urlop to czas odpoczynku i okazja, aby zregenerować swoje siły, zadbać o swój rozwój, psychiczny i duchowy. W polskim Kościele sierpień jest miesiącem trzeźwości i - jak pokazują liczby - nie jest to inicjatywa bezzasadna. Problemem jest nie tylko alkohol i inne używki, ale również media i urządzenia elektroniczne. - Trzeźwe wakacje to zadbanie o swoją godność i wolność - przekonuje ks. Marcin Marsollek, diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Kapłan zaprasza na sobotnie (12 sierpnia) czuwanie trzeźwościowe do Winowa.