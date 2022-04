Siła, determinacja, adrenalina. Nowy kierunek studiów: sport i bezpieczeństwo

Sport i bezpieczeństwo to wyjątkowa w skali kraju koncepcja programu studiów skierowanych do osób, które chciałyby zasilić szeregi służb mundurowych, a najlepsi z najlepszych specjalne jednostki policji i wojska. O tym, że zostaną do tego doskonale przygotowani świadczy m.in. fakt, że w opracowaniu programu studiów uczestniczyli m.in. emerytowani żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, mający ogromne doświadczenie w służbie w zespołach bojowych również poza granicami kraju: choćby w Iraku czy Afganistanie. To dzięki ich inicjatywie, w planie zajęć znalazły się takie przedmioty jak m.in.: walka wręcz, podstawy kartografii, strzelectwo, podstawy topografii i orientacja w terenie, języki obce.