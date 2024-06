Śląsk Łubniany awansował do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. LZS Walce i Chronstau Chrząstowice wywalczyły utrzymanie

Po 90 minutach wszystko było jasne jedynie w konfrontacji LZS-u Domaszkowice ze Śląskiem Łubniany. Tak jak i w pierwszym meczu, tak i tym razem lepsza okazała się ekipa z Łubnian, która na wyjeździe zwyciężyła 4:2. Dzięki temu wicemistrz grupy 1 klasy okręgowej w przyszłym sezonie będzie występować w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, a zespół z Domaszkowic po zaledwie roku pożegnał się z tym szczeblem rozgrywkowym.

Byt w 4 lidze udało się ostatecznie zachować LZS-owi Walce, choć stoczył on o to niezwykle zaciętą i dramatyczną walkę. W jego dwumeczu z Czarnymi Otmuchów nie padła ani jedna bramka. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były więc rzuty karne, które również trwały bardzo długo. Koniec końców ekipa z Walec nieco lepiej wytrzymała ciśnienie i wygrała serię "jedenastek" 9:8.

Dogrywka natomiast zadecydowała o losach barażu o utrzymanie w okręgówce, w którym zmierzyły się Chronstau Chrząstowice i Silesius Kotórz Mały. Jedyny gol w drugim starciu (w pierwszym był remis 2:2), na wagę pozostania w klasie okręgowej, padł w 97. minucie i zdobył go piłkarz Chronstau Robert Rychlikowski.