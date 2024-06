Śląsk Łubniany po dziewięciu latach powrócił do 4 ligi. "Stać nas na to, by pewnie się w niej zadomowić"

W związku z tym nie zanosi się na to, by skład Śląska na przyszły sezon uległ znaczącym zmianom.

- Wiedzieliśmy, że mamy niezły zespół, który stać na wiele, ale swoje chcieliśmy robić po cichu - dodał Filipe Felix. - Niektórzy w Łubnianach głośno mówili o awansie. W drużynie jednak cały czas podkreślaliśmy, że nie musimy nic nikomu udowadniać, tylko mamy twardo stąpać po ziemi i grać swoje. Nie wytwarzaliśmy żadnego sztucznego ciśnienia. W trakcie majówki zanotowaliśmy słabszy okres, ponieważ mieliśmy duże problemy kadrowe, związane z kontuzjami i pauzami za kartki. Zdarzało się, że na meczu miałem do dyspozycji jedynie 13-14 zawodników. Dla przykładu, właściwie cały sezon graliśmy z dwójką defensywnych pomocników, a przy problemach zdrowotnych musieliśmy poszukać innego rozwiązania i mieliśmy z tym problem. Na szczęście niedługo przed barażami wszyscy kontuzjowani wrócili do gry, odzyskali formę i dzięki temu na koniec sezonu znów pokazaliśmy swoje lepsze oblicze. Ogólnie wykonaliśmy kawał dobrej roboty.

- Nie planujemy zbyt mocno zmieniać naszej kadry, ale chcielibyśmy pozyskać trzech, czterech nowych zawodników. Szczególnie zależy nam na środkowych pomocnikach - wyjaśnił szkoleniowiec Śląska. - Nie mamy jednak tak dużego budżetu jak większość 4-ligowców, więc na rynku transferowym musimy działać mądrze. O obecny skład się nie boję, ale w przypadku kontuzji lub kartek, które na pewno się pojawią, musimy dysponować nieco szerszą kadrą niż w poprzednim sezonie. Słyszę głosy, że naszym celem w przyszłym sezonie będzie utrzymanie, lecz osobiście jestem większym optymistą. Stać nas na to, by pewnie ugruntować swoją pozycję w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej.

Przygotowania do nowego sezonu zespół z Łubnian rozpocznie we wtorek 9 lipca. Pierwszy oficjalny mecz rozegra w sobotę 3 sierpnia, kiedy to zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Zawadzkie w 1/32 finału wojewódzkiego Pucharu Polski. Zmagania w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, do której powrócił po dziewięciu latach, zainauguruje tydzień później.