Śląsko godka to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Dowodem na to są te memy Mirosław Dragon

Śląskie Rafaello, śląska Nutella i inne roztomaite śmiyszne fizymatynta - to wszystko znajdziecie w prześmiesznych śląskich memach. - To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska!