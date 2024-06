Ślicznontki wagi ciężkiej przyjadą na zlot Master Truck Show 2024. Oto najpiękniejsze ciężarówki w Europie

Grand Theft Auto, czyli Repiński Transport z nową Scanią!

- Jeśli ktoś zakłada, że skończą się im pomysły na kolejne auta, myli się bardzo - informuje Aleksandra Donocik z biura organizatora Master Trucka. - Niedawno oficjalną premierę miała najnowsza Scania ze stajni kaszubskich transportowców. I kiedy cały świat przebiera nogami w oczekiwaniu na GTA VI, Repiński wjeżdża, prawie cały na biało, swoją nową maszyną i zabiera nas w nostalgiczną podróż do czasów "piątki".

Kabina ciężarówki pomalowana jest na biało i w motywy z kultowej gierki. Wrażenie robi też jej wnętrze. Ale co tu się rozpisywać.

Kolejną nowością na zlocie będzie Scania z firmy Euro Transit. Ciągnik zaparkuje w strefie pure style movement! Jak piszą organizatorzy, to holenderski styl w najlepszym wydaniu.

Klasyki zawsze robią wrażenie

- Pracować nie musi, a jego właściciel, dla zapewnienia mu atrakcji, zabiera go czasem na wycieczki. W lipcu np. przyjedzie do Polskiej nowej Wsi na Master Truck Show 2024 - mówi Aleksandra Donocik.

Na zlocie zamelduje się również Volvo F12 z 1987 roku. 30 lat później kupił je Dawid Bloch i z praktycznie niejeżdżącego weterana zrobił gwiazdę filmową. Volvo na ekranie trudniło się już kontrabandą („Norweska misja”), autostopem („When fucking spring is in the air”), a ostatnio zagrało epizod w nowo powstającym filmie („Heweliusz”).