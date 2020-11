Słowiańskie memy. Piękne dziewczyny, alkohol, konflikty i... słowiański przykuc! Zobacz najlepsze memy o Słowianach!

Do tej grupy można zaliczyć memy słowiańskie. Chociaż nie wszystkie. Bo choć w dużej mierze odnoszą się one do cech przypisywanych przedstawicielom poszczególnych nacji oraz narosłym wokół nich stereotypom, to są również słowiańskie memy odnoszące się do tego, co się dzieje na świecie. Przykładem ten komentujący deklarowany przez Władimira Putina brak skutków ubocznych rosyjskiej szczepionki na koronawirusa.

Słowiańskie memy - nie tylko słowiański przykuc

Słowiańskie memy to okazja do pośmiania się z tego, że reszta świata postrzega nas jako ludzi, którzy na śniadanie palą papierosa i przepijają go kawą. Nie brak też odniesień do przypisywanego Słowianom zamiłowania do alkoholu, dresów popularnych firm odzieżowych oraz mięsa. Internauci z całego świata potrafią też za pomocą memów opiewać piękno słowiańskich kobiet.