Śmiałkowie ścigali się w I Super Sprincie Festiwalowym. Emocji nie brakowało nikomu. "Samochód musi być dobrze przygotowany"

- Dla niektórych mogła to być trudna trasa, ale trudność polega na tym, że jest szuter, gdzie samochody „dostają” i dodatkowo jeszcze kałuże – tłumaczy Michał Gnieździuch. - Aby był dobry wynik, musi być dobrze przygotowany samochód. Potrzebna jest też duża doza odwagi. Jeśli się to złoży w całość, można osiągnąć fajny wynik. Ale ci, którzy nie mają z rajdami styczności na co dzień, to takie zawody zwiększą ich umiejętności. Można je później wykorzystać podczas codziennej jazdy za kółkiem. Jeżeli startuje się w tego typu imprezach, to się pewniej czuje za kierownicą i w kryzysowych sytuacjach można wyjść obronną ręką, oczywiście jadąc względnie bezpiecznie.