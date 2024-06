Spory ruch w opolskich inwestycjach. Powstaje hotel, biurowiec, hale produkcyjne i salony samochodowe

Wykonawca nowego stadionu w Opolu przygotowuje się do naciągnięcia na obiekt tzw. sukienki, czyli specjalnej membrany, która będzie zarazem jego elewacją. Wykonana zostanie ona z ażurowego materiału z…

W bliskiej odległości znajduje się strefa ekonomiczna, w której prosperuje sporo firm, również tych z zagranicznym kapitałem, do których przyjeżdża wielu kontrahentów. W sąsiedztwie jest Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, budowany jest nowy stadion a tuż przy Centrum Handlowym Karolinka kończy się budowa biurowca, w którym siedziby znajdą kolejne firmy.

Rozbudowa UFI Filters Poland

W samej strefie również trwa front robót. Kolejną firmą, która tam inwestuje jest UFI Filters Poland. Swoją działalność przy ul. Północnej rozpoczęła w 2018 roku. Przedsiębiorstwo produkuje filtry wykorzystywane we wszystkich markach samochodów osobowych i ciężarowych a nawet bolidach Formuły 1. W związku z rozwojem, UFI Filters powiększy swoją powierzchnię w Opolu o kolejne 6 tys. mkw. Po zakończonej inwestycji w trzecim kwartale 2024 roku będzie więc miała do dyspozycji łącznie 12 tys. mkw. Halę dla swojego klienta buduje firma CTPark. To będzie jej piąty obiekt w Opolu.