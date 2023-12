Stajenki z żywymi zwierzętami znów poruszą wyobraźnie. Podpowiadamy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800lat Marcin Żukowski

Tegoroczna żywa szopka w Białej już powstaje. W 2022 roku do "stada" dołączyły renifery. Tym razem nowością będzie struś emu. Stajenka ze zwierzętami będzie również w Podlesiu koło Głuchołaz. Marcin Żukowski Zobacz galerię (7 zdjęć)

Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nas do okoliczności narodzenia Jezusa. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.