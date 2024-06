Startują Dni Opola 2024. Artur Rojek, Piotr Bukartyk, Magda Umer i Opole Toughest Firefighter. Poznaj cały program

To zresztą niejedyny muzyczny element Dni Opola. Koncerty będą odbywały się również na scenie zlokalizowanej na opolskim Rynku. W sobotę wystąpi tu Piotr Bukartyk (godz. 19:00), a w niedzielę (również o godz. 19:00), zespół TRE VOCI, czyli trzej tenorzy: Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj, którzy podbiją publiczność oryginalnym połączeniem muzyki operowej z popularną.

Muzyczna gratka czeka na opolan również w niedzielę (16 czerwca). Tradycyjnie już podczas Dni Opola w Alei Gwiazd pojawi się kolejna ikona. Tym razem swoją gwiazdę odsłoni Magda Umer (nastąpi to w samo południe). O godz. 18:00 natomiast artystka wystąpi w Muzeum Polskiej Piosenki z recitalem „Wciąż się na coś czeka”.

Na placu Kopernika w sobotę i niedzielę odbędzie się natomiast Opole Toughest Firefighter. Ponad stu strażaków - zarówno zawodowych, jak i ochotników - zmierzy się podczas widowiskowych zawodów w przygotowanych konkurencjach. Oprócz tego odbędzie się tu rodzinny piknik strażacki (w sobotę od godz. 11 do 19, w niedzielę od 11 do 15) a uczestnicy będą mogli podpatrywać strażaków w akcji, m.in. podczas pokazu ratowanie poszkodowanego.

Dni Opola to również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. W piątek (14 czerwca) obok Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 1 zorganizowany zostanie park zabaw. Między godz. 15 a 19 dzieci będą miały do dyspozycji zjeżdżalnię i basen z kulkami. W programie są też warsztaty artystyczne. O godz. 16 rozpoczną się tu natomiast występy i zabawy. Z parku zabaw będzie też można skorzystać na Placu Wolności. W piątek od 15 do 19 na opolan będą tu czekały animacje, zabawy, warsztaty, popisy szczudlarzy, dmuchańce, fotobudka i wiele innych. Park zabaw zaprasza tych, którzy nie lubią się nudzić również w sobotę i niedzielę.