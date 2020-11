Strajk Kobiet. Arkadiusz Wiśniewski krytykuje MEN za zapowiedź kar dla nauczycieli obecnych na protestach. "Nie donoście na nich"

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w mediach społecznościowych, że ma sygnały, iż niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach organizowanych przez Strajk Kobiet.

"Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na takie informacje. Zgodnie z zapowiedzią poprosiliśmy kuratorów oświaty o sprawdzenie czy takie sytuacje miały miejsce w ich regionie i jaka była na nie reakcja dyrektorów szkół" - informuje MEN.

"Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Nie ma także naszej zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań. Nie ma zgody na to, aby uczniowie zachowywali się w taki sposób" - czytamy w komunikacie resortu oświaty.