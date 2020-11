Strajk Kobiet w Opolu. W poniedziałek wieczorem mial miejsce kolejny "spacer" protestujących ulicami miasta

Strajk Kobiet. Największa i najgłośniejsza demonstracja przeszła przez Kędzierzyn. Protestujących wsparli między innymi motocykliści

W czwartek 3 listopada na ulicach zebrało się ponad pół tysiąca osób. Niektórzy oceniali, że liczba demonstrantów mogła sięgać tysiąca, chociaż to przesadzone szacunki. Wszystko wskazuje jednak na to, że mieliśmy do czynienia z największą frekwencją od początku protestów.