Studniówka Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku. Na ten bal uczniowie czekali pięć długich lat. Atmosfera była magiczna!

Natomiast w imieniu grona pedagogicznego przemawiała dyrektor szkoły Marzena Perucka.

- Sto dni dzieli was od tak ważnego w waszym życiu egzaminu maturalnego. Wielu z nas patrzy na was z nostalgią. Chcielibyśmy, tak jak wy, poczuć jeszcze raz to urocze bicie serca, które towarzyszyło wam podczas przygotowań do balu, a potem zastrzyk adrenaliny podczas egzaminu maturalnego – mówiła Marzena Perucka i dodała, że owszem, wyniki matury są ważne, ale najważniejsze przyjdzie później, kiedy każdy będzie musiał zdać egzamin ze swojego człowieczeństwa i wyznawanych wartości.