Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Malinowym Dworze

Zobaczcie zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce:

Studniówka - skąd tradycja takiego balu

Studniówka to ważne wydarzenie w życiu nastolatków wkraczających w dorosłość. Kiedyś i dziś był to pierwszy dorosły bal. Nazwa „studniówka" pochodzi od terminu, jaki dzieli bal od egzaminu dojrzałości. Studniówka poprzedza bowiem o mniej więcej 100 dni egzamin maturalny.

Najpierw zabawa, a potem 100 dni przygotowań do egzaminu.

Matura to najważniejszy egzamin, jaki zdają młodzi ludzie u progu dorosłości. W Polsce egzamin maturalny istnieje od 1932 roku. Wtedy to za sprawą reformy oświaty wprowadzono w Polsce jednolity system szkolnictwa. Również wtedy, a więc prawie sto lat temu, tradycja studniówek weszła na stałe do kalendarza szkół średnich w Polsce.