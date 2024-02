Studniówki 2024. Tak było na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie. To była ostatnia studniówka w powiecie oleskim

Studniówka, bal maturalny i komers - to nie to samo!

Nie zawsze jednak te określenia oznaczały to samo! Aż do 70. XX wieku istniały bowiem dwa rodzaje imprez: studniówka oraz komers, czyli właściwy bal maturalny.

Studniówka i bal maturalny oznaczają dziś to samo. To impreza maturzystów na 100 dni przed egzaminem dojrzałości.

Od kiedy w Polsce istnieje matura

Matura to najważniejszy egzamin, jaki zdają młodzi ludzie u progu dorosłości. W Polsce egzamin maturalny istnieje od 1932 roku. Wtedy to za sprawą reformy oświaty wprowadzono w Polsce jednolity system szkolnictwa. Również wtedy, a więc prawie sto lat temu, tradycja studniówek weszła na stałe do kalendarza szkół średnich w Polsce.