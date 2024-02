Studniówki 2024. To był wyjątkowy dzień. Tak bawili się na balu maturalnym uczniowie ZSP w Grodkowie

Bal maturalny to wyjątkowy dzień w życiu dla każdego maturzysty. To idealna okazja, aby dobrze się pobawić przed intensywnym okresem poprzedzającym przygotowania do matury.

Uczniowie ZSP w Grodkowie podziękowali wychowawcom, nauczycielom oraz dyrekcji. Wyrazili swoją wdzięczność za poświęcony im czas i przekazaną wiedzę.

Studniówka 2024 w ZSP Grodków. ZSP Grodków - facebook

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego poloneza. Układ był dopracowany. Był wspólny toast i rozpoczęła się zabawa.

Tymczasem zapraszamy do naszej galerii, tam znajdziecie relację zdjęciową ze studniówki grodkowskiego ZSP, a jest co oglądać!