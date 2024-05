Sukcesy reprezentantów Orła Namysłów i ZKS-u Gogolin w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Największy sukces odniósł Gracjan Matyjasek. Zawodnik ten, na co dzień trenujący w Orle, jako jedyny z sześciu medalistów był absolutnie niezawodny i tym samym sięgnął po złoty medal w kategorii wagowej do 71 kg. Ten wynik równoznaczny jest ze zdobyciem tytułu mistrza polski do lat 17. W przeszłości Matyjasek wywalczył już dwa brązowe medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Teraz był uznawany za faworyta rywalizacji i w stu procentach udźwignął tą rolę, osiągając największy krajowy sukces w swojej przygodzie zapaśniczej.

Srebrne krążki zdobyli z kolei Wiktor Rysa (Orzeł) oraz Aleksander Smandzik (ZKS). Pierwszy uczynił to w kat. do 92 kg, a drugi w jeszcze cięższej, bo do 110 kg. Brązowymi medalistami zostali natomiast Łukasz Stefański (Orzeł, kat. do 48 kg), Jakub Asztemborski (Orzeł, kat. do 55 kg) oraz Klaudia Galant (ZKS, kat. do 61 kg).