Świadczenie wspierające z ZUS-u dla osób niepełnosprawnych. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek

Jakie są warunki do uzyskania świadczenia wspierającego

Harmonogram wypłat świadczeń wspierających dla osób niepełnosprawnych

Osoby, które mają co najmniej 70 punktów od wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 roku, ale pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Wysokość świadczenia wspierającego z ZUS dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 procent aktualnej wysokości renty socjalnej (aktualnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto). Oznacza to, że kwoty świadczenia wspierającego wyniosą od 635 zł do 3495 zł, w zależności od określonego przez wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania poziomu potrzeby wsparcia: