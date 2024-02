Światowy Dzień Kota. Właściciele kotów wiedzą, kto naprawdę rządzi w domu. TOP 20 najlepszych memów o kotach

Zobaczcie najlepsze memy o kotach.

Jakie są różnice między psami i kotami

Koty są bardziej skryte. I nie ma co ukrywać, że egoistyczne. Kot rzadziej wyraża swoje emocje. Jest to to wynikiem samotniczej natury. Dzikie psy żyją w watahach, dzikie koty do samotni myśliwi.

Koty są za to czystsze. Przykładają bardzo dużą wagę higieny. Myją się i wylizują godzinami. Załatwiają swoje potrzeby do kuwety.

Życie z psem wymaga za to wychodzenia na dwór i sprzątania psich odchodów. Psy też potrzebują spacerów. Motywuje to do spacerów również ich właścicieli, ale o ile wiosną czy latem jest to przyjemność, to wychodzenie w deszczową lub mroźną pogodę to nie lada wyzwanie.

Życie z kotem jest bardziej domowe. Kot to domator, który uwielbia spać całymi godzinami. Niestety, zazwyczaj dość ma spania w nocy, kiedy jego właściciele chcą się właśnie wyspać....