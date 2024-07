Syn byłej opolskiej posłanki PiS zatrzymany z narkotykami. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku (27 czerwca) na piątek w podopolskich Chrząstowicach. Nastolatek zwrócił uwagę policjantów swoim nerwowym zachowaniem. Po przeszukaniu okazało się, że miał przy sobie marihuanę oraz metamfetaminę.

Jak ustaliliśmy, osobą wobec której funkcjonariusze podjęli interwencję jest syn byłej opolskiej posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Biuro prasowe opolskiej policji odmówiło w piątek (28.06) podania informacji na temat okoliczności tego zdarzenia, choć wcześniej wielokrotnie informowało o sprawach z udziałem nieletnich.

„Policjanci w takich sytuacjach kierują się zapisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. To między innymi art. 3. par 1., który mówi: „W sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny” - napisał mł. asp. Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, odsyłając nas do sądu rodzinnego, który wówczas o sprawie nie wiedział.