Szalony rajd pijanego 27-latka. Swoją jazdę zakończył w Straduni ścinając dwa słupy energetyczne

Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by wyciągnąć 27-latka z pojazdu. Od kierowcy czuć było silną woń alkoholu.

Do wypadku doszło na wylocie ze wsi Stradunia, w miejscu w którym znajduje się łuk.

- Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu, jego wynik to ponad 2,5 promila - relacjonuje sierż. sztab. Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji. - Kierowca został przewieziony do szpitala celem wykonania szczegółowych badań.

Tego ostatniego punktu, czyli konfiskaty samochodu, sąd najprawdopodobniej nie będzie mógł zastosować, bo auto było leasingowane. W takim przypadku sąd może oszacować wartość pojazdu i nakazać zapłacić jego równowartość w postaci grzywny.

Jest to dodatkowa kara, która została wprowadzona w 2024 r., a która ma zniechęcać osoby nietrzeźwe do wsiadania do samochodu pod wpływem alkoholu.