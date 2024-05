Szefowie opolskich firm walczyli na pięści. Niecodzienna gala odbyła się w Opolu

Trenuj, walcz, pomagaj – tak brzmiało hasło akcji zorganizowanej przez Biznes Boxing Polska, czyli organizacji. W ringu można było zobaczyć 20 opolskich biznesmenów i menadżerów firm. Zawodnicy dostali szansę spróbowania swoich sił w dyscyplinie, z którą najczęściej nie mieli wcześniej nic wspólnego. Mogli poprawić sprawność fizyczną, często przekraczając własne granice, a do tego pomóc potrzebującym.

Zawodnicy rywalizowali nie tylko w ringu. Na platformie siepomaga.pl każdy z nich miał założoną skarbonkę, do której zbierał pieniądze na cel charytatywny. Tym razem jest to pomoc Fundacji Wojownicy Plus, która wspiera bokserów z niepełnosprawnościami oraz tych, przewlekle chorych, walczących na wózkach.

Oto zdjęcia z tegorocznej gali. W galerii znajdziecie także tych biznesmenów i menadżerów firm , którzy brali udział w wydarzeniu.