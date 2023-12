Sześć nowych poradni uruchomiono na Opolszczyźnie. Każda nowa jest ważna dla pacjentów, ponieważ kolejki do lekarzy specjalistów wciąż rosną

Coraz dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów na Opolszczyźnie

Pacjenci mają nadzieję, że to choć trochę skróci kolejki do specjalistów. Na razie te kolejki niestety ciągle rosną.

Według raportu organizacji Watch Health Care w latach 2015–2022 średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce wydłużył się o niemal dwa miesiące: z niecałych dwóch i pół do ponad 4 miesięcy.