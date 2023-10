Szkoleniowiec Odry Opole Adam Nocoń najlepszym trenerem września Fortuna 1 Ligi

To duże wyróżnienie dla szkoleniowca opolskiej drużyny, jednak całkowicie zasłużone. Odra spisywała się znakomicie w minionym miesiącu, czego potwierdzeniem są liczby. Opolanie zdobyli bowiem 10 punktów na 12 możliwych (1:0 Arka Gdynia, 0:0 Lechia Gdańsk, 2:1 Miedź Legnica, 1:0 GKS Katowice).

W okresie 1-30 września żadna z drużyn nie uzyskała większej liczby „oczek” od niebiesko-czerwonych. Na 2. miejscu w tej klasyfikacji znajduje się Wisła Płock (dziewięć punktów, trzy rozegrane mecze), a podium zamyka Chrobry Głogów (osiem punktów, cztery mecze). A nawet, gdybyśmy wzięli pod uwagę mecz 10. kolejki, który Wisła rozegrała 1 października (0:0 z Wisłą Kraków), to obie ekipy znalazłyby się na czele z takim samym dorobkiem punktowym.

Mało tego, we wrześniu podopieczni Adama Noconia stracili tylko jedną bramkę, co również jest najlepszym wynikiem ligi (ex aequo z Wisłą Płock: po jednej).