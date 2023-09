Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy na Opolszczyźnie. Potrzebujący czekają na pomoc

- Wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla osób, które nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących: seniorów, osób dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców - wylicza Anna Gaik ze Stowarzyszenia Wiosna, które jest organizatorem Szlachetnej Paczki. - Każdy nowy wolontariusz Szlachetnej Paczki to szansa na realną zmianę w życiu dla kolejnych trzech rodzin w potrzebie.

Aby zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce, wystarczy wejść na stronę internetową

Obecnie trwa rekrutacja wolontariuszy do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. W całej Polsce potrzebnych jest jeszcze ponad 4,5 tysiąca osób, a w samym województwie opolskim wciąż brakuje jeszcze 88 chętnych wolontariuszy .

Szlachetna Paczka działa w całej Polsce.

Wolontariusze w swoich lokalnych społecznościach docierają do rodzin czekających na wsparcie. Poznają ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu paczek od darczyńców.

Do akcji Szlachetna Paczka dołącza w tym roku Olesno .

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na wolontariusza Szlachetnej Paczki?

uśmiech, który przełamuje pierwsze lody, uszy, które potrafią słuchać trudnych historii, serce pełne empatii.

Wolontariusz pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ odwiedza rodziny w potrzebie. Poznaje ich historie i to on właśnie określa, jaka pomoc będzie najlepszą formą wsparcia dla danej rodziny.

- Wolontariusz stara się zbadać jak najlepiej potrzeby rodziny. To jest ważne, żeby ta pomoc była mądra, a nie powierzchowna mówi Kasia, wieloletnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki. - Najfajniejszy moment to grudniowy Weekend Cudów, kiedy jest wtedy mnóstwo pozytywnej energii, spotkania wolontariuszy z rodzinami, które zostały obdarowane. To jest magiczny czas!