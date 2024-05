Szpieg ma być szpiegiem. Komentarz Łukasza Żygadły

Możemy jedynie snuć przypuszczenie, że został agentem z powodu długów. Potrzebował pieniędzy i stał się łatwym celem. Możemy próbować zgadywać, czy został ściągnięty do Mińska bo polskie służby miały go na celu, czy może reżim chciał wykorzystać go do szerzenia propagandy, wszak sędzia powiedział, że nie podoba mu się stosunek w jakim Polska podchodzi do Białorusi i Rosji w kontekście wojny.

Powodów może być wiele. Nie można też sędziego porównywać z dezerterem Emilem Czeczko, który był młodym i naiwnym człowiekiem. Szmytd to gracz zupełnie innego kalibru. W tym przypadku raczej nie dojdzie do “samobójstwa” bowiem wystraszyłoby to innych potencjalnych agentów, a tego żadna służba specjalna nie chce.

Jednak najważniejszy w tej sprawie jest fakt, że szpieg ma być szpiegiem. Musi działać niejawnie, nikt nie może wiedzieć o podjętej współpracy i działaniach. Zatem dziwi mnie, że kolejna sprawa została wykorzystana przez polityków jako pałka do wzajemnego okładania się. Politycy PO mówią, że to człowiek Ziobry i PiS, a przedstawiciele PiS twierdzą, że to człowiek TVN, Gazety Wyborczej, a do zawodu powołał go Bronisław Komorowski.