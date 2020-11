Szpital w Koźlu w całości "covidowy". Co dalej z opieką zdrowotną mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego?

Przez ostatnie miesiące kozielski szpital był podzielony na dwie części. W "covidowej" przebywali zakażeni koronawirusem, w pozostałej reszta chorych. Od poniedziałku wszystkie z 280 łóżek przeznaczone będą już tylko tych pierwszych. Pacjenci z części niezakaźnej zostali do niedzieli przewiezieni do innych opolskich szpitali, albo wypisani do domów.

- Dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu pozostaje otwarty oddział pediatryczny - mówi dr Jacek Mazur, zastępca SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. - Był to dla nas priorytet w obecnie trudnej sytuacji. Podobnie będzie funkcjonował oddział geriatryczny w Kędzierzynie oraz pulmunologiczny. Schorzenia "covidowe" pozostawiają swój ślad na układzie oddechowym, dlatego pacjenci mogą wymagać dodatkowego leczenia pulmunologicznego