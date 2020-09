Szpital Wojewódzki w Opolu w okopach. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej, trudniej dostać się na SOR

Trasa rowerowa wzdłuż ul. Katowickiej biec będzie od szpitala do skrzyżowania z ulicą Orląt Lwowskich. Na tym odcinku powstanie asfaltowa trasa dla cyklistów oraz nowy chodnika dla pieszych.

- Prace nie będą wiązały się z likwidacją istniejących miejsc parkingowych. Po zakończeniu prac kierowcy nadal będą parkować równolegle do jezdni tam, gdzie do tej pory było to dozwolone - mówi Adam Leszczyński, rzecznik MZD.