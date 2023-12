Szybciej i wygodniej pojedziemy na południe Europy. Czesi otworzyli 5,5 kilometrowy odcinek autostradowy koło Szumperka

To ważna trasa dla jadących z Opolszczyzny przez Głuchołazy do Ołomuńca, Brna, Bratysławy, Wiednia czy jeszcze dalej na południe do Włoch czy Chorwacji. Od piątku 22 grudnia pojedziemy tam po autostradowej obwodnicy miejscowości Bludov koło Szumperka, co skróci przejazd o 6 minut.

Na nowy odcinek autostradowy wyjeżdża się na ostatnim rondzie w Szumperku. Na końcu odcinka wyjeżdża się prosto na gotową obwodnicę autostradową miejscowości Postrelmov. Nowa trasa o łącznej długości prawie 10 kilometrów kończy się w mieście Zabreh. Dziennie korzysta z niej ok. 14 tysięcy samochodów.

Na etapie przygotowania studium technicznego jest też przyszła obwodnica Szumperka. Dyrekcja czeskich dróg krajowych nie informuje jednak, kiedy może dojść do jego realizacji.

Co do ewentualnej przebudowy czy modernizacji 60 kilometrowego odcinka drogi I/44 z Szumperka przez Jesenik do granicy państwa nie ma na razie żadnych decyzji.